Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: ” Cristiano Malgioglio mi ha bloccata sui social anche se i miei fans …”

Giulia Salemi, che partecipa al GF Vip Party che, quest’anno, va in onda alla fine di ogni puntata del Grande Fratello Vip ha raccontato che Cristiano Malgioglio l’ha bloccata sui social.

Vediamo cosa è accaduto.

Giulia Salemi racconta che Cristiano Malgioglio l’ha bloccata sui social

Giulia Salemi insieme a Gaia Zorzi conduce lo show streaming che va in onda dopo ogni puntata del Grande Fratello vip.

Questa è una novità di questa sesta edizione e in puntata ha raccontato che Cristiano Malgioglio l’ha bloccata sui social e ha detto: “Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio”.

E poi ha anche aggiunto: “Sono davvero senza parole giuro. Il punto è che, già i miei fan l’avevano attaccato sui social, quindi mi sono detta ‘adesso si comporterà bene’. Invece l’opposto, mi ha bloccata. Volevo dare questo aggiornamento ai Prelemi, così sanno questa novità”.

Cristiano Malgioglio è uno dei giudici di Tale e Quale Show

Cristiano Malgioglio è uno dei giudici di Tale e quale show, il programma che va in onda il venerdì sera,condotto da Carlo Conti, Quest’anno è la sedicesima edizione e Carlo Conti ha voluto in giuria, oltre alla insostituibile Loretta Goggi, appunto Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un imitatore che ogni venerdì imiterà un personaggio diverso.

Cristiano Malgioglio, prima dell’inizio di questa edizione aveva rivelato come intendeva comportarsi: “Nella versione spagnola non sono così buonisti. Io sono molto obiettivo, non vorrei trovare delle persone permalose. Mi spaventa solo quello. Certo, non sono tutti Alighiero Noschese. È difficile imitare qualcuno. Io non voglio vedere solo l’intonazione e le qualità vocali, ma anche la gestualità. Quella per me è molto importante. Vorrei vedere veramente dei concorrenti ‘tali e quali’, come dice naturalmente il nome di questo show”.

E poi Cristiano ha anche aggiunto a proposito del suo grande amico Carlo Conti: “È stato lui, Carlo, ad avermi sdoganato in televisione. Prima al mattino, pomeriggio e poi in prima serata con “I Raccomandati”. È un uomo molto preparato, mi piace molto la sua conduzione: è una garanzia di successo”.