Pomeriggio 5, i fan chiedono alla D’Urso che torni la vecchia formula e lei risponde “Volete questo? …”

Da diversi giorni ormai, è tornato il programma tanto amato dai telespettatori italiani e condotto da Barbara D’Urso. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, il programma che però quest’anno è tornato in una veste del tutto nuova. Già nei mesi precedenti si era parlato di novità in casa Mediaset e alcune di queste riguardano proprio il noto programma di Barbara D’Urso. Pare che i vertici abbiano deciso di cambiare veste al programma e di eliminare tutta quella parte Trash che in genere era anche piuttosto criticata dai telespettatori. Ad ogni modo, dopo diverse puntate del programma, in molti sembra che abbiano criticato questa nuova veste di Pomeriggio 5. In molti hanno avanzato una richiesta ai vertici Mediaset. Ma di cosa si tratta?

Pomeriggio 5, la nuova veste del programma non convince affatto i telespettatori

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che molti telespettatori stiano rimpiangendo il format precedente di Pomeriggio 5. In molti durante una diretta Instagram fatta proprio dalla stessa Barbara D’Urso pare abbiano avanzato una richiesta, ovvero quella di far tornare Pomeriggio Cinque così come era fino a poco tempo fa. Nello specifico, ad avanzare questa richiesta pare siano stati i giovani che erano soliti guardare le puntate del programma non perdendosene nemmeno una.

I fan vogliono la vecchia versione del programma, la richiesta alla conduttrice

Con la sua solita educazione e simpatia Barbara ha risposto a questi utenti dicendo “Ritorno al vecchio Pomeriggio Cinque? Anche questo è interessante”. Le puntate di Pomeriggio 5 di questa nuova edizione sono incentrati perlopiù sulla cronaca e non vengono trattati argomenti di gossip. In molti non accettano questa nuova versione del programma e pare che lo abbiano addirittura definito noioso.

La conduttrice malinconica sui social

“E’ veramente noioso“, è questo quanto scritto da uno dei telespettatori della trasmissione sui social network. Non è neanche la prima volta che sui social appare un commento del genere, ma ovviamente Barbara D’Urso non ha potuto fare altro che difendere il programma. Anche nei giorni scorsi, la conduttrice pare fosse piuttosto malinconica sui social network. “Rifarei di nuovo ogni viaggio, ogni serata, ogni lavoro e ogni esperienza, senza cambiare nulla”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice. Cosa decideranno di fare i vertici di Mediaset?