Francesca Cipriani parla di Tina Cipollari e interviene Katia Ricciarelli “A me ha detto …”

Francesca Cipriani è una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello vip e pare che in queste settimane abbia fatto parlare parecchio di sé. L’abbiamo conosciuta ormai tanti anni fa e abbiamo avuto modo di capire quale fosse il suo carattere così tanto esuberante e spesso anche “esagerato”. All’interno della casa più spiata d’Italia, pare che nelle scorse ore la showgirl abbia rilasciato alcune dichiarazioni su Tina Cipollari. Quest’ultima pare che abbia commentato un video che è apparso sulla pagina del Grande Fratello vip ed abbia detto di Francesca che è “ridicola”. Francesca però ha voluto commentare.

Gf Vip 5, Tina Cipollari da della “ridicola” a Francesca Cipriani

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Francesca Cipriani nelle scorse ore ha commentato una frase che sarebbe stata pronunciata da Tina Cipollari, la quale avrebbe dato della ridicola alla gieffina. “Non è Tina, non è lei. Io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona”.

Il commento di Francesco alle parole di Tina

La Cipriani pare che non abbia proprio digerito il fatto che la Cipollari l’abbia criticata in questo modo e lo ha proprio detto. Le due a quanto pare si conoscono bene da diversi anni ed il loro rapporto sembra essere piuttosto cordiale. Forse proprio per questo motivo Francesca non si aspettava questo trattamento. “Io Tina Cipollari l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso le stesse cose di lei. Non me la prendo assolutamente per questo, perché sono andata avanti con il pensiero ed ho capito da dove arriva la fonte. In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico, ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.

Durante la notte la Cipriani parla con Soleil, poi interviene Katia Ricciarelli

La Cipriani, ad ogni modo, nel corso della notte ha voluto commentare ancora queste dichiarazioni, parlando con Soleil, la quale ha fatto ben intendere di sapere che “dietro”, c’è qualcuno, ovviamente senza fare nomi. “Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo“, avrebbe aggiunto la Cipriani. In questa conversazione tra Francesca e Soleil è intervenuta anche Katia Ricciarelli, la quale non si è risparmiata sull’opinionista di Uomini e Donne. “Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a!E’ successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”. Queste le parole di Katia.