Da Grande, Alessandro Cattelan al veleno “Ti sono sembrato …”

La scorsa domenica 26 settembre 2021 è andata in scena una nuova puntata, ovvero la seconda del programma intitolato Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan su Rai 1. Pare che la prima puntata abbia ricevuto delle critiche per via degli ascolti molto bassi. Pare che la prima puntata del programma di Alessandro Cattelan non avesse poi così tanto convinto e proprio per questo motivo subito dopo la seconda puntata, il conduttore ha voluto parlare e dire la sua.

Da Grande, Alessandro Cattelan si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Sembra proprio che il noto conduttore televisivo abbia, in attesa dei nuovi dati Auditel, voluto parlare e lanciare qualche frecciatina. Nello specifico Alessandro avrebbe raccontato un qualcosa legato alla figlia ed ai suoi compagni di scuola. Cattelan avrebbe raccontato che la figlia purtroppo in alcune occasioni è stata presa in giro dai suoi compagni, quando l’hanno vista ballare. Cattelan a quel punto ha parlato alla figlia in diretta, parlando del fatto di aver ricevuto anche lui delle critiche piuttosto dure.

Il conduttore parla alla figlia in diretta tv

“Olivia, a me è una settimana che mi fanno le pernacchie. Capita, capita. Ti sono sembrato meno papà del solito perché la gente mi fa le pernacchie? No? Ecco, per me sei sempre Olivia, anche se il tuo compagno ti fa le pernacchie. Non ti far fermare dalle pernacchie, perché fanno tanto rumore, ma sono aria, le pernacchie sono solo aria, non ti fanno niente”. Questo quanto dichiarato da Alessandro parlando proprio in diretta tv, tra gli applausi dei presenti e dei telespettatori che stavano seguendo la puntata. Ovviamente non è stato un caso, ma Cattelan ha voluto parlare e citare questa metafora parlando della figlia Olivia proprio per lanciare una frecciatina a tutti coloro che in settimana lo hanno accusato per questo debutto non proprio scoppiettante su Rai 1.

Applausi per il conduttore

“E soprattutto le pernacchie non devono mai farti smettere di fare quello che ami fare: Olivia ti piace ballare? E allora balla, cazz*! Fregatene, balla! Divertiti! Non importa quello che dice la gente“. Questo ancora quanto aggiunto da Alessandro. “Perché le pernacchie non devono farvi smettere di essere quello che siete ragazzi, ve le faranno sempre. Questa settimana sono stato accusato di essere arrivato su Rai1, troppo Cattelan. Mi avete fatto il più grande complimento della mia vita”. Queste ancora le dichiarazioni del conduttore che poi ha salutato tutti sulle note di Wonderwall degli Oasis.