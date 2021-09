Albano e Romina postano una foto mentre mangiano un gelato insieme, i fan sono in delirio

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi lo conosciamo tutti per essere il noto cantante di Cellino San Marco. Da sempre è stato al centro del gossip per via della sua vita privata. Sappiamo infatti che ha avuto una storia d’amore molto intensa e anche molto passionale con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli. Poi purtroppo le cose non sono andate bene tra di loro e la coppia è giunta al divorzio. Dopo un po’ di tempo, Al Bano poi si è rifatto una vita al fianco di Loredana Lecciso, la showgirl pugliese dalla quale ha avuto altri due figli. Adesso finalmente tra loro sembra sia tornato il sereno. Casa è accaduto tra i due?

Albano Carrisi e Romina Power, i fan sognno ancora un ritorno di fiamma tra i due

I fan di Albano e Romina però non fanno altro che sperare che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma. Nonostante, comunque, più volte i due abbiano fatto ben intendere di non essere disposti a tornare insieme, in queste ore proprio il cantante di Cellino San Marco ha lasciato tutti senza parole. Pare che il cantante sia stato sorpreso a riconquistare la sua ex moglie. Ma in che senso?

Una foto del cantante di Cellino e dell’ex moglie lascia tutti senza parole

È stata diffusa proprio in queste ore una fotografia, considerata piuttosto compromettente, che ritrae proprio Albano e Romina. Nello specifico, in questa foto pare che i due siano intenti a mangiare un buon gelato e sono apparsi anche piuttosto sorridenti e complici. Il gelato è uno dei cibi preferiti non soltanto di Romina, ma anche dello stesso Albano. Quest’ultimo, dunque, pare sappia bene come prendere per la gola la sua ex moglie.

Torna il sereno tra Romina e il suo ex marito, la reunion sul palco fa ben sperare

Sembra proprio che tra i due sia tornato finalmente il buon umore ed un ottimo rapporto, soprattutto dopo la nascita della loro nipotina. Già un po’ di tempo fa, Al Bano e Romina avevano sorpreso i loro fan decidendo di tornare a cantare insieme. Effettivamente nessuno si aspettava questo ritorno, dopo quanto accaduto tra di loro. Eppure a sorpresa, Al Bano e la sua ex moglie sono tornati a cantare insieme. I concerti hanno avuto un successo strepitoso ed hanno anche registrato il sold out, non soltanto in Italia, ma anche all’estero. La coppia ha milioni di fan e ammiratori.