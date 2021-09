L’Eredità, il concorrente fuori di sè per le domande troppo difficili, il web si rivolta contro il programma

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna è ormai tornato con una nuova edizione del quiz show più amato di sempre ovvero L’Eredità. Il programma è sempre uno dei più seguiti e più amati della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ad ogni modo, accade di tanto in tanto che in puntata accade qualcosa che lascia tutti i presenti ed anche i telespettatori a casa parecchio sconvolti. Proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa del genere. Pare che un concorrente si sia dimostrato piuttosto contrariato da una domanda fatta nel corso della puntata e sia andato su tutte le furie. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

L’Eredità, un concorrente visibilmente contrariato per una domanda

Ogni giorno, su Rai 1 a partire dalle ore 18.45 va in onda il programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Tante sono state le novità introdotte in questa edizione 2021/2022 del programma, tra le quali un nuovo gioco che pare sia basato proprio sugli anagrammi. E’ stato però, durante il duello che è accaduto l’impensabile, un qualcosa di cui se ne è parlato anche sui social. I protagonisti del duello sono stati Paolo e Fabrizio, quest’ultimo il campione attualmente in carico. Pare che lo scontro tra loro sia stato piuttosto agguerrito e sia l’uno che l’altro non hanno perso tempo nel rispondere alle domande.

Sui social piovono critiche

Ad ogni modo, è stato durante questo duello che i telespettatori a casa hanno notato un qualcosa di strano e l’hanno palesato su Twitter. Sul noto social, mentre andava in onda la puntata, molti telespettatori hanno sostenuto che Fabrizio durante il duello avesse un’espressione piuttosto contrariata. «Le domande di Paolo sono molto più semplici. Al campione hanno chiesto un sinonimo di calcolare (computare) e a Paolo come sono i capelli non ricci (lisci)…», ha commentato un utente. Ed ancora «Alle domande semplici di Paolo, Fabrizio sbuffa. Ha ragione». Ma non è finita, visto che anche altri utenti hanno commentato dicendo «Hanno chiesto a Fabrizio anche il sinonimo di presagire, vaticinare. Non c’è equità».

Tanti però sostengono il programma

Se tante sono state le critiche, c’è stato anche chi ha voluto difendere gli autori. «È la prima puntata, non ricominciamo con i complotti. Godiamoci lo spettacolo», ha scritto un telespettatore che ha preso così le difese del programma. Il duello ad ogni modo, alla fine è stato vinto da Paolo e Fabrizio ha lasciato lo studio.