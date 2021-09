La vita in diretta, Alberto Matano senza freni parla con i telespettatori e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziata lo scorso 14 settembre 2021 la nuova edizione de La Vita in Diretta, celebre programma televisivo in onda su Rai 1 e condotto dall’amatissimo giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. La trasmissione in questione giorno dopo giorno sta ottenendo sempre più successo e proprio per tale motivo il presentatore ha voluto rivolgere delle dolcissime parole di ringraziamento ai telespettatori.

Grande successo per Alberto Matano a La Vita in Diretta

La Vita in Diretta è un rotocalco pomeridiano che si occupa in particolar modo di attualità e cronaca. A condurre è Alberto Matano che con la sua bravura e professionalità è in grado di catturare giorno dopo giorno l’attenzione di migliaia di telespettatori. La Vita in Diretta è infatti una delle trasmissioni più seguite del pomeriggio e negli ultimi giorni è riuscita ad ottenere maggiori ascolti rispetto ad un altro programma di successo in onda su Mediaset. Stiamo parlando nello specifico di Pomeriggio Cinque, il programma trasmesso su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Grandi ascolti per Alberto Matano

La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano si conferma ogni giorno come il programma più seguito riuscendo ad ottenere un numero alto di share. Da quando è iniziata la nuova edizione del noto programma Rai infatti Matano non ha mai perso lo scontro con un altro amatissimo programma che invece da diversi anni va in onda su Mediaset ovvero Pomeriggio Cinque. Lo scontro in televisione tra Matano e la D’Urso giorno dopo giorno viene sempre vinto dal primo che riesce a confermare la sua trasmissione come la più seguita. Lo scorso martedì 28 settembre nella seconda parte del programma Matano è riuscito a catturare l’attenzione di 1milione 800mila telespettatori ottenendo uno share del 18%. Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso, invece, ha raggiunto circa 1milione e 300 mila spettatori ottenendo uno share del 12% circa. Tra la trasmissione condotta da Matano e quella condotta da Barbara D’Urso vi è stato quindi uno stacco di circa 6 punti.

Le parole del presentatore per i telespettatori

Il grande successo che La Vita in Diretta sta ottenendo ogni giorno sempre di più ha molto commosso il presentatore. Quest’ultimo ha voluto infatti ringraziare tutti coloro che ogni giorno seguono con affetto e costanza il suo programma e lo ha voluto fare esprimendo poche semplici parole. “Grazie perché siete sempre così tanti”, questo nello specifico il ringraziamento che il presentatore ha rivolto al suo pubblico.