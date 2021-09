Selvaggia Lucarelli “Il momento più bello? Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai abbiamo imparato a conoscere Selvaggia Lucarelli per essere una nota opinionista schietta e sincera, senza peli sulla lingua. Come tutti sappiamo, oltre ad essere una conduttrice radiofonica e speaker di grande successo, Selvaggia è anche una nota opinionista e soprattutto da diversi anni ormai, fa parte dello staff di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Questa estate 2021 è stata parecchio sotto i riflettori per aver portato alla luce una realtà di cui tanto si parla da anni e che riguarda il problema spazzatura in Sicilia. Ma cosa è accaduto?

Selvaggia Lucarelli, l’opinionista denuncia la situazione rifiuti in Sicilia

Dopo essere stata in vacanza a Noto, pare che la nota opinionista abbia attraverso i suoi social network denunciato la situazione rifiuti nella città siciliana. Queste sue dichiarazioni e soprattutto denunce hanno fatto parecchio scalpore e pare sia stata anche parecchio criticata. Ad ogni modo, Selvaggia ha un grande seguito soprattutto sui social network. Molti fan la seguono con tanto affetto e lei ricambia cercando quando possibile di interagire con i suoi follower.

L’opinionista interagisce con i suoi follower e risponde alle loro curiosità su Instagram

Questo è quello che ha fatto nella serata di martedì 28 settembre, ovvero quando Selvaggia ha voluto rispondere alle curiosità dei suoi fan e lo ha fatto in modo piuttosto schietto e sincero. Nello specifico, pare che un follower abbia chiesto alla giornalista qual è stato il suo ricordo più felice ed a quel punto la sua risposta pare abbia lasciato davvero senza parole. Per Selvaggia Lucarelli Infatti il momento più felice, relativa alla sua esperienza a Ballando è stato quando Raimondo Todaro ha lasciato il programma.

“Il momento più bello a Ballando?”, quando Raimondo Todaro ha lasciato il programma

Come sappiamo, il noto ballerino e maestro di ballo che da molti anni ormai è nel cast di Ballando con le stelle, nelle scorse settimane ha abbandonato il programma iniziando una nuova avventura ad Amici. Pare che oltre ad aver deciso di cambiare rotta e provare nuove emozioni, Raimondo sia intenzionato a recuperare la sua ex moglie, ovvero Francesca Tocca che come tutti sappiamo è una ballerina professionista della scuola di Amici. Insomma, Selvaggia Lucarelli avrebbe fatto intendere di essere particolarmente felice del fatto che Raimondo ha lasciato la trasmissione e che non lo vedrà più in puntata, in questa nuova edizione del programma dove Selvaggia è stata confermata ancora una volta come giudice.