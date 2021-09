Uomini e Donne, Maria De Filippi alza la voce con Tina Cipollari, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Prosegue la programmazione di Uomini e Donne, ovvero il programma tanto amato dai telespettatori che va in onda su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno così come lo scorso, Uomini e Donne va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e contemporaneamente vengono affrontate le dinamiche del trono over e del trono classico. Anche quest’anno ci sono le solite litigate tra Tina Cipollari ovvero l’opinionista di Uomini e Donne e Gemma Galgani, la storica dama Torinese che da diversi anni ormai fa parte del Parterre femminile.

Uomini e Donne, Tina Cipollari va su tutte le furie

In questi giorni, pare che sia accaduto un po’ di tutto in studio e ancora una volta protagonista è stata Tina Cipollari. Quest’ultima però non ha avuto a che dire con Gemma Galgani in questa occasione, ma pare sia intervenuta per difendere la dama che in questa settimana sta frequentando Biagio. Stiamo parlando di Sara.

L’opinionista interviene per difendere Sara e insulta Biagio

I due pare che durante la scorsa edizione di Uomini e Donne avessero iniziato una conoscenza, ma sostanzialmente questa non è mai andata avanti. Secondo il punto di vista di tanti, Biagio avrebbe semplicemente preso in giro Sara, che invece pare credesse davvero alla loro storia d’amore. A distanza di alcuni mesi, dopo essere passata anche l’estate, i due sono tornati in studio e Sara pare abbia voluto riprendere la conoscenza con Biagio. A quel punto Tina Cipollari sarebbe completamente andata su tutte le furie. Il cavaliere fatti in questi giorni senza dire nulla alla sua spasimante, avrebbe incontrato anche un’altra donna, ovvero Rosy ed è stato proprio in quel momento che in studio è accaduto di tutto.

Scontro tra Biagio e Isabella Ricci

Tina se la sarebbe presa proprio con Sara dicendole “Oggi ti reputo una grande stupida, te lo dico col cuore”. Maria sarebbe intervenuta per cercare di calmare un po’ le acque, ma sarebbero nati dei nuovi scontri in studio tanto da essere intervenuta anche Isabella Ricci che ha attaccato Biagio. A quel punto Il cavaliere avrebbe confessato che tra lui e Isabella nella scorsa edizione è accaduto qualcosa in più rispetto a quello che è stato detto. La dama avrebbe però negato anche questa volta ed a quel punto Biagio le avrebbe dato della bugiarda. Isabella dopo aver detto di voler andare via, alla fine para sia rimasta ma si sarebbe scagliata ancora lo volta contro Sara, perché a suo modo di vedere avrebbe dovuto prendere un’altra posizione.

“Sara e Biagio sono d’accordo”, il popolo del web ne è convinto

A quel punto sarebbe intervenuta ancora una volta Tina che è finita per attaccare nuovamente la dama. Vista la situazione piuttosto particolare e tesa, Maria De Filippi con un tono piuttosto alto sarebbe intervenuta dicendo a Tina “Decide di viverselo con tutti i difetti, perché lo vede che è pieno di difetti. Non scagiona lui, scagiona se stessa”. La conduttrice avrebbe chiesto a Sara se dopo aver scoperto che Biagio è uscito anche con un’altra donna, si senta un po’ scema e la dama avrebbe dato conferma. Visto l’atteggiamento di Sara, pare che in tanti abbiano scritto sui social che è piuttosto chiaro che Sara e Biagio sono d’accordo. “È palese che Biagio e Sara sono d’accordo“, questo quanto scritto da un utente che però sembra essere il pensiero di molti telespettatori. Ma sarà davvero così?