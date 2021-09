Sonia Bruganelli posta una foto sui social in compagnia di un uomo e il web chiede: “Adriana Volpe avrà da ridire anche su questa foto?”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli , la moglie di Paolo Bonolis ha una personalità molto forte e carattere da vendere e, come tutte le persone fortemente carismatiche, o è molto amata o è molto odiata. E così se sul web trova tantissimi detrattori ha anche altrettanti sostenitori che l’ammirano per la sua brillante intelligenza e per la sua forte presenza di spirito. Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social e, se recentemente la foto con Giancarlo Magalli con la didascalia certamente di dubbia interpretazione (se a caso pungente nei confronti della Volpe o meno) ha fatto tanto parlare, ora la Bruganelli ha postato un’altra foto sempre in compagnia, anche questa volta, di un uomo.

Sonia Bruganelli posta una foto in compagnia di uno degli autori di Avanti un altro

Sonia Bruganelli ha postato una foto in compagnia di uno degli autori di Avanti un altro, Marco Salvati. Anche questa foto sta facendo tanto discutere perchè c’è chi vuole vedere una frecciata, l’ennesima, alla Volpe e chi, invece, la libertà della Bruganelli di farsi fotografare con chi ritiene.

Il web si è scatenato nei commenti e c’è chi le ha detto: “occhio che poi vieni criticata” o chi ha scritto nei commenti: “Adriana approva questo selfie?“ e chi prendendo in giro la situazione precedente ha scritto: “mi sembra Magalli” e, anche, chi ha commentato: “siamo sicuri che Salvati non ha litigato con Adriana Volpe?“.

Sonia Bruganelli e il rapporto con il marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, recentemente, ha parlato del rapporto che ha con il marito, Paolo Bonolis e ha detto:“Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto. Aspetterei, perché ci siamo vissuti poco prima. Lui ha vissuto solo le mie follie, le mie insicurezze. Forse avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tanto e lui è cambiato nei miei confronti”.

E poi, della nascita della sua primogenita che ha avuto dei problemi con i quali ancora convive ha detto: “ Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme. Ora quando mi dice: “mamma ti amo”, è meraviglioso..”