Milly Carlucci al veleno contro Raimondo Todaro: «Non parlo di chi …»

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci sta scaldando i motori per tornare in onda, per l’autunno, con ben due trasmissioni, Ballando con le stelle e Il cantante mascherato trasmissioni che, fino all’anno scorso, le hanno regalato, entrambe grandissime soddisfazioni. Quest’anno, però, c’è stato un episodio che ha un incupito l’atmosfera dell’organizzazione di Ballando e cioè, uno dei ballerini storici, Raimondo Todaro, ha lasciato il cast per andare su Canale 5, da Maria De Filippi nella trasmissione Amici con il ruolo di insegnante di ballo. Milly Carlucci non l’ha preso molto bene.

Milly Carlucci non intende parlare più di Raimondo Todaro

Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanaleChi, in occasione della quale ha parlato di Ballando con le stelle e, inevitabilmente, la giornalista le ha fatto anche domande su Raimondo Todaro e sul suo abbandono inaspettato però la Carlucci ha parlato di Arisa: “Con Arisa ci conosciamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando ma non era il momento, non era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me, né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte”.

Mentre, alla domanda su Todaro la Carlucci ha risposto: “Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast”.

Giovanni Ciacci parla di Raimondo Todaro e della giuria di Ballando

Giovanni Ciacci ha preso parte ad un’edizione di Ballando con le stelle proprio avendo come insegnante Raimondo Todaro e da allora i due sono rimasti amici.

Mesi fa Ciacci ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, su Todaro: “L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”.

Invece sulla giuria di Ballando, Giovanni Ciacci ha detto: “Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi”.