Barbara D’Urso pubblica una foto e dice: “MI fai camminare a testa alta”, il web si commuove

Barbara D’Urso da qualche settimana è tornata in televisione, e di preciso su Canale 5, con le nuove puntate di Pomeriggio Cinque. Un programma che va in onda sul noto canale Mediaset da diversi anni e che ha sempre ottenuto l’approvazione di milioni di telespettatori. La conduttrice però oltre ad essere molto seguita in televisione lo è anche sui social, e proprio su Instagram nelle scorse ore ha condiviso un post che ha commosso tutti i suoi followers. Un post dedicato ad una persona molto speciale per lei. Ma, di chi si tratta e quali sono state le parole che hanno commosso i fan?

Barbara D’Urso sui social commuove tutti i suoi fan

Barbara D’Urso è una delle più amate ed apprezzate conduttrici di Canale 5. Sono moltissimi infatti i telespettatori che giorno dopo giorno amano seguire i suoi programmi con particolare interesse e che allo stesso tempo amano anche seguire la presentatrice sui social. E proprio su Instagram nelle scorse ore la D’Urso ha condiviso un post che ha commosso tutti. Si tratta di una fotografia legata ad un particolare momento della sua vita e con protagonista una delle persone più importanti per la donna ovvero uno dei suoi figli.

Il post su Instagram

La conduttrice, nello specifico, ha condiviso una fotografia di molti anni fa con protagonista uno dei suoi figli da piccolo durante uno dei momenti più importanti ed emozionanti per ogni mamma ovvero durante il bagnetto. La donna ha condiviso tale immagine nel giorno del compleanno del figlio e ha arricchito il post con delle dolcissime parole che lasciano trasparire il grande amore che, così come ogni mamma, prova per i suoi due figli.

Le parole della presentatrice di Canale 5

“Ed eccolo l’unico altro vero punto di Felicità perfetta e totale…ore 00,10 del 29 settembre Tu, il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta “, queste nello specifico le parole scritte da Barbara D’Urso come didascalia alla fotografia. La donna ha poi continuato citando anche l’altro figlio e sottolineando ancora una volta il meraviglioso rapporto che li lega. “. Io Tu e Gianmauro uniti ed indivisibili… Noi Tre…l’amore puro. Ti amo, Mamma”. Queste parole hanno commosso tutti i suoi followers che non hanno perso l’occasione per scrivere numerosi commenti per complimentarsi con la presentatrice e per rivolgere i più sinceri auguri al protagonista del dolce scatto.