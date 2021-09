Tale e Quale show, Alba Parietti senza mezzi termini :”Dopo le mie esibizioni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre 2021 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Vita in Diretta, celebre programma Rai condotto da Alberto Matano. Tra i vari ospiti in studio anche la bellissima showgirl, opinionista, conduttrice televisiva ed ex attrice italiana Alba Parietti. La donna nel corso dell’intervista ha parlato della sua attuale partecipazione a Tale e Quale Show rivelando anche alcuni aneddoti legati al programma.

Alba Parietti ospite di Alberto Matano

Alba Parietti è una delle 11 protagoniste di Tale e Quale Show, programma televisivo in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti. Le sue esibizioni però nel corso delle puntate andate in onda hanno suscitato qualche polemica e allo stesso tempo diviso l’opinione sia dei telespettatori ma anche della giuria. Proprio in occasione dell’intervista concessa ad Alberto Matano a La Vita in Diretta ecco che la Parietti ha parlato delle varie esibizioni che l’hanno vista protagonista nel corso di queste prime puntate del programma rivelando di avere sempre imitato delle artiste che però sono anche delle sue amiche nella vita. “Imito sempre le mie amiche! Che dopo le mie esibizioni non saranno più mie amiche!”, queste nello specifico le sue parole.

Le parole della Parietti sull’imitazione dei Maneskin

Nel corso di una delle puntate di Tale e Quale Show la Parietti ha imitato anche Damiano dei Maneskin. Tale imitazione non è piaciuta per nulla ad uno dei giudici ovvero Cristiano Malgioglio che addirittura l’ha definita ‘terrificante’ e ha affermato di avere prima messo le cuffie per ascoltarla bene e poi invece ha precisato di essersi tappato le orecchie per non sentirla. La Parietti a proposito di questa particolare esibizione ha raccontato un aneddoto. Prima della messa in onda della clip ha dichiarato “Parla la gente purtroppo parla che qui mi manca l’aria”. Dopo aver visto la clip ha poi confermato “Era vero l’aria mi mancava realmente!”.

Il commento di Serena Bortone

Tra i vari ospiti de La Vita in Diretta oltre alla Parietti vi era anche la nota conduttrice Serena Bortone la quale dopo aver visto la clip mandata in onda da Alberto Matano ha voluto commentare l’esibizione della Parietti. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ ha nello specifico dichiarato “Molto divertente, si vede proprio che ti sei divertita”. Il prossimo appuntamento con Tale e Quale Show è previsto per domani, venerdì 1 ottobre 2021. E proprio nel corso di questa nuova puntata la Parietti si esibirà imitando Patty Pravo.