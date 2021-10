Paola Ferrari elogia Melissa Satta e colpisce la Leotta: “Almeno non si finge giornalista …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari, bravissima giornalista sportiva da tanti anni sulla cresta dell’onda, ultimamente sta parlando molto delle nuove colleghe e, in particolar modo, di Diletta Leotta. Per lei, spesso non ha buone parole ma contesta il modo di porsi, a suo dire, poco da giornalista e più che altro da personaggio televisivo. In queste ore è tornata all’attacco e questa volta non solo di Diletta Leotta ma anche ha avuto modo di ridire anche su Melissa Stata che da qualche settimana si sta cimentando, per la prima volta, in un programma sportivo.

Paola Ferrari un po’ critica e un po’ elegia Melissa Satta

Da quando Melissa Satta ha iniziato a condurre una trasmissione sportiva su Sky, è stata al centro di critiche perché per lei è la prima volta che si occupa di sport in televisione e, agli occhi di tanti, è apparsa un po’ impacciata.

Paola Ferrari, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato di Melissa Satta nella trasmissione Sky Calcio Club dicendo: “Cinque anni fa presi le sue difese quando Sinisa Mihajlovic disse, con il suo bel caratterino, che le donne non devono parlare di calcio. All’epoca gli diedi del cafone e ne nacque un putiferio”.

E, ancora su Melissa Satta: “Non ho alcun pregiudizio verso di lei, anzi mi sta molto simpatica. Secondo me però in un programma giornalistico deve essere presenziato esclusivamente da giornalisti e giornaliste”. E, ancora: “La sua funzione è dare sostanza a uno degli stereotipi più abusati, quello della bella donna che mette in mostra le sue qualità non giornalistiche. Le risate mentre si toglie la giacca è una scena già vista, superata e deprimente. Un’erbaccia televisiva che non si riesce a cancellare”.

Però, poi, ha anche belle parole per lei e, nello stesso tempo, lanciato una frecciata a Diletta Leotta: “Almeno non si finge giornalista a differenza di qualcun’altra che, da brave donne dello spettacolo, si inventano addirittura delle relazioni. Melissa la salvo perché non fa interviste, pone domande o si atteggia da inviata. Alla Rai non esistono questo tipo di situazioni”.

Paola Ferrari lascia la televisione

Paola Ferrari, poco tempo fa, aveva rilasciato un’intervista svelando i suoi programmi futuri che riguardano il suo addio alla televisione: “Credo che non tornerò indietro. Bisogna sapersi reinventare, nella vita, e non farlo troppo tardi, voglio fare tante altre cose, soprattutto con la Lucisano Media Group, di cui faccio parte. Scriviamo format per la tv, giriamo documentari. Se ne potrebbero fare anche sul calcio, che ora va raccontato così vista l’overdose di partite. Puntare sulle storie, penso a Messias, in tre anni dalla D al Milan. Ma vorrei anche mettere in piedi un allevamento di cani bovari bernesi. Di idee ne ho, dormo 5 ore a notte”.