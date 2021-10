Adriana Volpe durissima con Sonia Bruganelli “La sua è stata una caduta di stile …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe non ci sta a passare per quella che ha frainteso una foto innocente e, in occasione di una lunga intervista concessa a Casa chi ha detto la sua su Sonia Bruganelli e su quello che è accaduto.

La Volpe si è mostrata molto sicura di sé e molto ferma nella sua posizione di donna ferita ma orgogliosa. Vediamo cosa ha detto.

Adriana Volpe parla di come si è comportata Sonia Bruganelli postando la foto con Magalli

Adriana Volpe, in occasione dell’intervista rilasciata a Casa Chi, a proposito dei suoi rapporti con Sonia Bruganelli e, in particolar modo, sulla foto che la Bruganelli ha postato sui social in compagnia di Giancarlo Magalli ha detto: “Non mi aspettavo tutto questo … Ero convinta di aver instaurato un rapporto con Sonia, le ho raccontato anche la mia vita privata con il cuore aperto. Per cui ero sicura di avere gettato le basi per un’amicizia. Quel che è successo mi ha destabilizzato”.

E poi, come un fiume in piena, ha aggiunto: “In un commento ha scritto che non era mia amica, questo mi ha ferito”.

E, ancora: “Una caduta di stile la sua che però ha innescato un confronto, un dialogo”.

E poi, su Rita Rusic che l’ha attaccata, ha commentato così: “Si è sempre distinta per le sue frecciatine. Se questo serve a lei per sentirsi meglio, che lo facesse … Se serve per uscire dal dimenticatoio, va bene”.

E poi, sull’accusa che le ha rivolto la Bruganelli di non salutare quando si incontrano nei corridoi, ha detto: “Chi mi conosce sa che non è così. Privatamente in chat mi ha scritto che non pensava di ferirmi e che avrebbe voluto un confronto. Io le ho detto che non c’era nulla da aggiungere. Questo è quello che è successo Lei dice che non la saluto? Chi mi conosce sa perfettamente che io entro con la gioia nel cuore e saluto tutti. Ho sempre salutato e ci siamo sempre confrontate anche nelle puntate precedenti. Prima della puntata non dopo perché lei va via subito ed io rimango e faccio dirette dal camper, non capisco questa cosa. Io credevo di avere instaurato un’amicizia e credevo di aver gettato le basi. Ho provato in tutti i modi a creare un contatto più importante, lei non l’ha voluto”.

E, infine: “Secondo Sonia era una goliardata ma è cresciuto in maniera spropositata ma ci siamo chiarite e volteremo pagina. Le dinamiche avvengono in studio e non dentro la Casa e siamo pronte per dare il nostro contributo da opinioniste. Quindi ora diamo spazio soltanto ai ragazzi”.

Adriana volpe parla del ruolo che Giancarlo Magalli avrà nella serie di Don Matteo.

Giancarlo Magalli sarà nella serie di Don Matteo nel ruolo di un vescovo. A questo proposito, Adriana Volpe ha detto: “Credo che per lui sia una bella opportunità professionale e che se il personaggio è buono, intendo nella fiction, tutto questo potrebbe aiutarlo a trasmettere un’immagine più dolce di sé”.