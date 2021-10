Star in the Star, Pucci una furia “Sarebbe più decoroso se tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, al timone di Star in the star, non sembra molto serena viste tutte le polemiche che girano attorno al programma che, se all’inizio era stato accusato di essere troppo simile a Tale e quale show e anche a Il cantante mascherato, poi è stato accusato di essere fatto male con cantanti che si esibivano in playback e maschere che sembravano, più che altro, delle caricature. Ora il tiro pare un po’ addrizzato e in giuria Claudio Amendola, Marcella Bella e Pucci fanno di tutto, insieme alla conduttrice Ilary Blasi, per regalare ai telespettatori un buon prodotto.

Claudio Amendola mette in difficoltà Ilary Blasi

Claudio Amendola, non volendo, ieri, ha messo in difficoltà, Ilary Blasi quando, dopo che si è esibita Lady Gaga ha provato ad indovinare dicendo che per lui si trattava di Deborah Iurato. Ilary Blasi, che, evidentemente, non aveva mai sentito nominare quella cantante, ha sgranato gli occhi e ha detto: “Come?”. Allora è intervenuta Marcella Bella che ha detto ad Amendola: “Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere” e lui ha risposto che la domanda era per Ilary Blasi che ha commentato così “Io c’ho il vuoto cosmico”, facendo capire che effettivamente a lei quel nome non diceva nulla.

Deborah Iurato, evidentemente sconosciuta a Ilary Blasi, è diventata famosa vincendo Amici nel 2014. Poi ha avuto il disco di platino dalla FIMI perché ha venduto più di 50.000 copie.

Pucci contro Daniela Martani

Ieri sono state eliminate due maschere, Zucchero che nascondeva Adriano Pappalardo e Madonna che nascondeva Daniela Martani.

Daniela Martani, appena saputo di essere stata eliminata, ha fatto molta polemica e alla giuria ha detto: “Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica”. Pucci le ha risposto in modo molto duro: “Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni” e lei non si è affatto arresa, anzi ha controbattuto ancora più con foga: “I giudici si sono accaniti su di me”.

In semifinale andranno queste maschere: Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael, Jackson, Mina, Pino Daniele.

Invece, ad essere eliminati sono stati Zucchero (Adriano Pappalardo), Madonna (Daniela Martani), Paul McCartney (Ronn Moss), Patty Pravo (Gloria Guida) e Elton John (Massimo Di Cataldo).