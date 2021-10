Soleil accusata di razzismo, la Bruganelli “Ne parleremo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche settimana su Canale 5 va in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality show di successo condotto da Alfonso Signorini. A commentare in studio quanto accade nella casa del Grande Fratello sono due splendide donne ovvero Adriana Volpe, anche lei ex concorrente del GF Vip, e Sonia Bruganelli conosciuta dal pubblico anche per essere la moglie del conduttore Paolo Bonolis. Proprio la Bruganelli è più volte finita al centro della polemica per aver scelto di rendere immune, e quindi non nominabile dal gruppo, Soleil Sorge. La gieffina nelle ultime ore è stata accusata di razzismo da alcuni inquilini della casa che a loro volta hanno anche citato la Bruganelli. Quest’ultima non ha perso tempo e ha subito replicato sui social dove nelle scorse ore ha condiviso un particolare post.

Soleil Sorge al centro di una grossa polemica

Soleil Sorge è una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ma allo stesso tempo anche una delle concorrenti più discusse. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti più volte finita al centro della polemica a causa di alcuni suoi particolari atteggiamenti ma è sempre stata salvata dall’opinionista Sonia Bruganelli che ha più volte scelto di renderla immune. Nelle scorse ore però la ragazza si è trovata al centro di una grossa polemica nata nella casa più spiata d’Italia in seguito ad una particolare frase da lei pronunciata. “Smettetela di urlare come delle scimmie”, queste di preciso le parole espresse da Soleil a causa delle quali è stata subito accusata di razzismo.

Il commento di alcuni inquilini della casa del GF Vip

Le parole espresse da Soleil hanno fatto molto arrabbiare alcuni inquilini della casa e dato vita ad una grossa discussione a seguito della quale alcuni concorrenti si sono chiesti quale sarà il comportamento di Sonia Bruganelli nel corso della prossima puntata. Secondo alcuni se la moglie di Paolo Bonolis decidesse di salvare ancora una volta Soleil rendendola immune potrebbe dare una cattiva immagine del programma. Ad intervenire sulla questione è stata ad esempio una delle sorelle Selassié ovvero la giovane Clarissa la quale ha sottolineato che la Bruganelli dovrebbe prendere le distanze da Soleil e ha inoltre affermato che in caso contrario “significa che il GF Vip tollera il razzismo”.

La reazione di Sonia Bruganelli

“Domani ne parleremo molto bene, tutto giù previsto”, queste le parole espresse dall’opinionista che ha quindi rivelato che l’argomento verrà affrontato nel corso della nuova puntata che andrà in onda oggi, venerdì 1 ottobre.