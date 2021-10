Alex Belli senza mezzi termini con Soleil “Sei caduta …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia ormai tutti i sistemi sono saltati e soprattutto stanno emergendo tutte le varie personalità. Uno dei personaggi sicuramente più in vista all’interno della casa è Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed anche influencer da diversi anni ormai. Nella casa, pare che tutti siano contro di lei, o quasi. Almeno le donne, sembra che abbiano tutte dimostrato di essere contro la nota influencer e proprio nelle scorse ore sembra essere accaduto di tutto. La stessa Soleil dopo aver avuto delle discussioni con altre donne della casa, pare si sia lasciata andare ad un pianto liberatoria e pare abbia anche trovato conforto tra le braccia di Alex Belli. Proprio quest’ultimo ieri pare che abbia cercato di parlare con Soleil e di confortarla, rivelando anche di cosa gli avessero detto in confessionale.

Alex Belli appoggia Soleil che trova conforto tra le braccia dell’attore

Soleil Sorge sembra non piacere quasi a nessun altro concorrente della casa più spiata d’Italia. Almeno le donne hanno dimostrato di essere tutte contro l’influencer. Così, dopo l’ennesima discussione, l’ex corteggiatrice ha trovato conforto tra le braccia di Alex Belli. I due si sarebbero appartati in un angolo della casa e chiacchierato a lungo.

Le parole di Alex e la confessione su ciò che gli hanno detto in confessionale

“Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato. Stamani quando sono entrato in confessionale mi hanno detto ‘Belli glissa’. Capisci? Cioè è chiaro cosa intendevano. Gli altri non vedono l’ora di distruggerti è palese. Guarda che questa cosa è soltanto la punta dell’iceberg. […] Non cedere alle provocazioni e fingi di non ascoltare le cattiverie”. Queste le parole di Alex, il quale avrebbe così confessato cosa in confessionale gli autori gli avrebbero chiesto di fare, ovvero glissare riguardo la lite che Soleil ha avuto con il modello Youssef.

L’attore parla con gli altri coinquilini

Ad ogni modo, dopo la chiacchierata tra Alex e Soleil, quest’ultima sarebbe andata in camera e lui sarebbe rimasto a parlare con altri, lamentandosi del comportamento di Ainett, Raffaela, Le principesse e Samy nei riguardi di Soleil. “Non si può dare tutti contro a una persona. Basta metterla alla gogna, non si può. Ma si rendono conto di quello che stanno facendo? Sono contro le ingiustizie. Quello che stanno facendo è metterla alla gogna. Non mi piace quando si crea un tutti contro una, è sbagliato. Poi non mi va di vedere Soleil che sta male per un tranello“. Queste ancora le parole di Alex.