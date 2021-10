Franco Di Mare, Fedez torna in Rai e lui ‘Nessun …’

0 SHARES Condividi Tweet

Come in molti già sapranno il rapporto tra il noto cantante Fedez e la Rai non è proprio idilliaco. Lo scontro ha avuto inizio esattamente 5 mesi fa in occasione del concerto del Primo Maggio nel corso del quale il marito di Chiara Ferragni ha accusato alcuni dirigenti del servizio pubblico di censura. Da allora il rapper non è stato più ospitato in RAI e nei suoi confronti sembrerebbe essere stata adottata una linea abbastanza dura. Adesso però sembrerebbe esservi stata un’apertura nei suoi confronti e a testimoniarlo è la prossima partecipazione di Fedez al programma condotto da Fabio Fazio ovvero Che tempo che fa prevista per domenica 3 ottobre. Ad esprimersi su questa situazione è stato Franco Di Mare al quale Striscia la Notizia ha consegnato il famoso tapiro d’oro. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Fedez torna in Rai ospite di Che tempo che fa

In occasione del concerto del primo maggio Fedez ha tenuto un lungo discorso a sostegno del ddl Zan rivolgendo delle dure parole nei confronti di determinati esponenti della Lega. Ma non solo, il marito di Chiara Ferragni in tale occasione ha anche rivolto delle pesanti accuse nei confronti della Rai accusando la rete di aver provato a censurarlo. Dopo 5 mesi adesso il rapper è pronto a tornare in Rai, esattamente su Rai3, dove il prossimo 3 ottobre sarà ospite di Fabio Fazio nella trasmissione da lui condotta ovvero Che tempo che fa. Un ritorno inaspettato che sta facendo molto discutere e sul quale è intervenuta Striscia La Notizia che ha consegnato un tapiro d’oro a Franco di Mare il quale a sua volta con poche parole ha commentato la vicenda.

Il commento di Franco Di Mare

“Io non censuro nessuno. Fazio mi ha chiesto di Fedez e io ho risposto ‘Non c’è problema’“, con queste semplici parole il noto giornalista ha quindi voluto precisare di non aver alcun problema nel far tornare Fedez in Rai. La sua risposta però sta suscitando parecchie polemiche e diversi dubbi.

Il ritorno in Rai di Mauro Corona

Oltre al discorso Fedez l’inviato del tg satirico di Canale 5 ovvero Valerio Staffelli durante la consegna del tapiro d’oro a Franco Di Mare ha anche affrontato il discorso legato al ritorno in Rai di Mauro Corona. Il noto scrittore era stato cacciato un anno fa e adesso invece ha fatto ritorno in Rai, esattamente nella trasmissione Cartabianca. A proposito di quest’altro ritorno Di Mare ha dichiarato “È stata la Rai a farlo. Ha deciso l’azienda e io sono d’accordo con l’azienda”