Mara Venier: “Quando sono serena accade sempre che …”

Mara Venier è una delle donne più amate e seguite della televisione italiana. Una donna molto bella ma soprattutto simpatica e talentuosa che ormai da tanti anni si diverte ad intrattenere il suo vasto pubblico. Proprio di recente la presentatrice si è raccontata nel corso di una lunga intervista rilasciata al magazine Nuovo durante la quale ha anche rivelato di avere un’ansia segreta. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Mara Venier e le sue fragilità

Mara Venier è molto apprezzata non soltanto per il suo talento ma anche per la sua grande sensibilità e bontà. La donna recentemente si è raccontata nel corso di una lunga intervista concessa a Nuovo. Intervista nel corso della quale ha parlato del suo rapporto con il nipotino Claudio ma anche di una brutta ansia per la quale prova un certo timore. “È proprio nella serenità che affiora una mia ansia segreta e cioè che qualcosa possa turbare questo equilibrio, che è ancora più prezioso in quanto raggiunto dopo molti dispiaceri…”, queste nello specifico le parole espresse dalla nota conduttrice.

La rivelazione della presentatrice di Domenica In

La donna nel corso dell’intervista concessa a Nuovo ha inoltre rivelato di provare, in alcune circostanze, molta tensione senza un motivo reale e apparente. “È accaduto di recente per un esame medico temendo il peggio senza motivo: è una delle mie fragilità che però riesco a superare…”, queste esattamente le sue parole. Ma, come ha fatto negli anni a superare le varie difficoltà? La Venier ha risposto di averlo fatto grazie all’affetto delle persone che la circondano ma non solo, anche grazie alla Fede.

Il rapporto con il nipotino Claudio

Mara Venier oltre ad essere una donna di spettacolo seguita in televisione e sui social da migliaia di persone è anche una splendida nonna innamorata dei suoi due nipoti. Nello specifico la presentatrice di Domenica In è nonna di un giovane di nome Giulio nato nel 2002 e del piccolo Claudio nato invece pochi anni fa, esattamente nel 2017. Con entrambi i nipoti la Venier ha uno splendido rapporto e proprio a proposito del piccolo Claudio nel corso dell’intervista concessa a Nuovo la presentatrice ha raccontato di uno speciale momento vissuto in sua compagnia. Nello specifico la Venier ha rivelato “Quando il mio Claudio mi ha detto in rima: ‘Nonna, nonnina, sei la mia regina’, mi sono sciolta come neve al sole”.