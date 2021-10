Pierpaolo Pretelli senza freni “Carlo Conti mi ha detto che sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

È stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e adesso è invece uno dei concorrenti di Tale e Quale Show. Stiamo nello specifico parlando di Pierpaolo Pretelli il quale nel corso dell’ultimo anno ha visto la sua vita cambiare radicalmente. L’ex gieffino si è raccontato nel corso di una recente intervista all’interno della quale sono stati affrontati diversi argomenti. Tra questi la sua attuale partecipazione al noto programma Rai, il rapporto con Carlo Conti e la storia d’amore con Giulia Salemi. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

L’esperienza di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show è uno dei programmi Rai di maggiore successo condotto da Carlo Conti. Tra i concorrenti protagonisti di questa nuova edizione vi è anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli il quale nel corso di una recente intervista rilasciata a Leggo ha espresso delle bellissime parole su questa nuova esperienza televisiva. Nello specifico il giovane ha parlato del primo incontro con Carlo Conti rivelando che la prima cosa che il conduttore ha fatto è stata quella di chiedere delle informazioni su suo figlio, il piccolo Leonardo. E sempre parlando di Carlo Conti ha affermato “È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui” rivelando inoltre “Conti mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando”. Non sono poi mancate le belle parole nei confronti dei coach Emanuela Aureli, Antonio Mezzancella e Fabrizio Mainini.

Il commento su Stefania Orlando e il GF Vip

Tra i concorrenti di Tale e Quale Show anche la bellissima Stefania Orlando con la quale Pierpaolo Pretelli ha condiviso sei mesi all’interno della casa del GF Vip. E proprio parlando dell’ex coinquilina Pierpaolo ha dichiarato “È stato come ritrovare un’ex convivente, una persona di famiglia. Per sei mesi, ci siamo svegliati nella stessa casa e abbiamo vissuto insieme”. Non sono poi mancati i commenti sulla nuova edizione del GF Vip a proposito della quale il giovane ha rivelato di essere rimasto colpito dalla storia di Manuel Bortuzzo. Pretelli ha voluto inoltre precisare di essere molto riconoscente al famoso reality e a tal proposito ha dichiarato “Fino a un anno e mezzo fa vivevo momenti bui, non ero realizzato. Facevo il commesso, ma non ero felice. Tutto quello che ho fatto è per dare un futuro a mio figlio”.

Le parole d’amore per Giulia Salemi

All’interno della casa del Grande Fratello VipPierpaolo Pretelli ha anche trovato l’amore. Il giovane si è infatti fidanzato con la bellissima Giulia Salemi e oggi sono molto felici ed innamorati tanto da aver voluto precisare che è proprio lei la donna della sua vita. Dopo aver ottenuto grandi successi con il brano ‘L’estate più calda’ diffuso la scorsa estate Pierpaolo ha rivelato che tra i futuri progetti vi è un nuovo disco.