Magalli sbugiarda la Bruganelli rivelando tutta la verità che c’è dietro la foto con lei

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono sempre in guerra e questo non è un mistero per nessuno, nonostante siano passati degli anni e non hanno più contatti lavorativi ormai da tempo né, tantomeno, personali. Ma la loro reciproca antipatia dai due mai nascosta, anzi, molto sbandierata in ogni occasione, tanto che li ha visti protagonisti nelle aule di Tribunale, è ritornata prepotentemente a far parlare di sé nelle ultime ore per un gesto di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli posta una foto insieme a Magalli e la Volpe reagisce malissimo

Sonia Bruganelli, sabato scorso ha postato una foto insieme all’acerrimo nemico di Adriana Volpe, Giancarlo Magalli. Il popolo del web l’ha massacrata perchè tutti hanno capito che quel gesto era stato fatto proprio per pungere la Volpe ma la Bruganelli, sia sui social che poi in puntata, nello studio dal Grande fratello vip ha rivendicato, con aria innocente la libertà di farsi foto con amici anche se sono nemici di altri e che, dietro quella foto, non c’era assolutamente una volontà di punzecchiare la Volpe. In studio la Volpe ha, al contrario sostenuto che era evidente che l’avesse fatto apposta e che i rapporti con la moglie di Paolo Bonolis sono assolutamente inesistenti e poi, in occasione di un’intervista rilasciata a Casa chi ha detto: “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata“.

Giancarlo Magalli dà la sua versione dei fatti e sbugiarda la Bruganelli

Ora sulla questione è intervenuto direttamente Giancarlo Magalli che, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda oggi 2 ottobre ha svelato come sono andate esattamente le cose e quale era l’intento reale di Sonia Bruganelli e ha detto: “È stata una provocazione e lo sapevamo!”.

E poi ha anche aggiunto: “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”.

E, ancora: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

E poi Giancarlo Magalli ha concluso dicendo che : “prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.