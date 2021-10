Franco di Mare una furia con Striscia sul ritorno di Mauro Corona “Io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione televisiva autunnale è ricominciata a quasi tutte le trasmissioni, sia Rai che Mediaset sono ritornate in onda e, tra queste anche quella condotta su Rai Tre da Bianca Berlinguer, Carta Bianca che ha riportato in trasmissione, con sua grandissima gioia e con altrettanta gioia dei telespettatori, Mauro Corona messo al bando l’anno scorso per aver chiamato “gallina” la Berlinguer durante una lite furiosa. Se la Berlinguer lo aveva immediatamente perdonato, accettando le sue scuse e lo avrebbe fatto, da subito, tornare in trasmissione, a fare resistenza è stato il direttore di Rai Tre, Franco di Mare che aveva definito inaccettabile il comportamento di Corona e gli aveva sbarrato la strada del ritorno in tv su Rai tre. Ma Bianca Berlinguer non si è arresa e alla fine l’ha spuntata lei e Corona è ritornato al suo posto.

Striscia la notizia porta il Tapiro a Franco Di Mare

Striscia la notizia, nella persona dell’inviato Valerio Staffelli, ha portato il Tapiro a Franco Di Mare sia per il ritorno di Mauro Corona a Carta Bianca che per il ritorno di Fedez su Rai Tre.

Valerio Staffelli ha raggiunto Franco di Mare al ristorante e gli ha detto: “Lei è super attapirato. Prima ha cacciato il signor Corona e poi se lo è ritrovato in prima serata con tanto di smoking come se fosse uno 007. Mi sembra che Carta Bianca ce l’abbia Corona, non lei”. E Di Mare ha risposto abbastanza nervoso: “E’ stata la Rai che lo ha fatto e la Rai ha deciso poi di riprenderlo. Io sono d’accordo con l’azienda”.

E Staffelli: “Anche lei, però, che è direttore di Rai 3 era convinto di quello che stava facendo” e Di Mare molto seccato: “L’azienda ha deciso, per me non ci sono problemi”.

Staffelli provoca Di Mare su Fedez

E poi Staffelli lo ha incalzato anche su Fedez , acerrimo nemico di Franco Di Mare, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

L’inviato di Striscia la notizia gli ha detto: “E invece sulla storia di Fedez? Lei aveva promesso fuoco e fiamme, poi invece domenica il rapper è ospite da Fazio su Rai 3“.

E Di Mare: “Siamo accoglienti, è una maniera per dimostrare che noi non chiudiamo le porte in faccia a nessuno“.

Ma Staffelli non si è accontentato di questa risposta e ha controbattuto: “Lei e la Rai avevate preso una posizione rigida nei confronti di Fedez, poi non avete fatto più niente”.

E Striscia con la voce in sottofondo di Alessandro Siani ha spiegato: “La Rai aveva querelato Fedez, ma evidentemente la paura dei Ferragnez aveva fatto ritirare la querela”.

E Di Mare: “Io non c’entro niente, ha scelto Fazio” e Staffelli: “Ma lei è il direttore di Rai 3“.