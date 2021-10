Detto Fatto, Simona Ventura al veleno contro Paola Perego: “Non ti permettere …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Paola Perego stanno per iniziare insieme una nuova trasmissione “Citofonare Rai2” e sono molto emozionate e curiose di lanciarsi in questa nuova avventura.

Ieri, primo ottobre sono andate ospiti a Detto fatto da Bianca Guaccero per presentare la trasmissione “Citofonare Rai 2” che inizierà domani.

Vediamo cosa è accaduto.

Paola Perego e Simona Ventura ospiti a Detto Fatto da Bianca Guaccero

Ieri, venerdì 1 ottobre, Paola Perego e Simona Ventura sono andate ospiti a Detto Fatto da Bianca Guaccero per presentare il loro nuovo programma che inizierà domani, domenica 3 ottobre su Rai 2 dalle 11.15.

Le due, che sono ormai diventate molto amiche, hanno promesso di dire cosa pensano una dell’altra senza filtri ma poi Simona Ventura ha detto a Paola Perego: “Se ti permetti di dire di tutto ti meno!”, chiaramente scherzando e poi sono scoppiate in una fragorosa risata.

Paola Perego svela qualcosa su Citofonare Rai2

Paola Perego da Bianca Guaccero ha detto così sul programma che sta per condurre insieme a Simona Ventura “Sarà un contenitore allegro e divertente con tutto ciò che gli italiani fanno la domenica mattina, ci saranno ospiti, avremo l’oroscopo e soprattutto faremo due giochi con il pubblico a casa. E un omaggio a Raffaella Carrà con il gioco dei fagioli”.

Poi la Ventura ha lanciato una frecciata e ha detto: “Le persone non riconoscenti poi floppano…”.

Simona Ventura, tempo fa, ha detto sul rapporto professionale con Paola Perego: “So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!”.

E poi Paola Perego ha anche aggiunto: “Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le gufe”.

Quando poi hanno saputo che qualcuno ha detto che avevano deciso di diventare una coppia televisiva perchè singolarmente non sarebbero state in grado di fare successo, la Ventura e la Perego hanno risposto: “Di due uomini una fesseria così non l’avrebbero detta. Due uomini che dividono il palco sono dei fighi, due donne sono delle fifone terrorizzate dall’auditel!”.

E poi hanno spiegato: “Appartenevamo a due squadre diverse, lei a quella di Lele Mora, io a quella di Presta. Ci guardavamo con prudenza, per usare un eufemismo” e la Ventura ha anche aggiunto: “Io avevo grande stima di Paola, ma non potevo esprimerla pubblicamente: la mia fazione mi avrebbe linciata”.