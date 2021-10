Fedez a Che tempo che fa ma l’intervista delude e Fabio Fazio teme che …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri c’era grande aspettativa per l’intervista a Fedez che tornava in Rai dopo che questa aveva sporto denuncia contro di lui per ciò che è accaduto durante il concertone del 1 maggio, denuncia che poi ha ritirato. Anche Striscia la notizia aveva portato un Tapiro al direttore di Rai Tre, Franco Di Mare per il ritorno di Fedez in Rai ma lui aveva controbattuto dicendo che era stata l’azienda a prendere quella decisone e che lui era d’accordo con la stessa.

Franco Di Mare si è molto indispettito per la presenza di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia, al ristorante dove lui stava pranzando e ha accettato a muso duro il Tapiro sia per il ritorno di Mauro Corona da Bianca Berlinguer a Carta Bianca che per il ritorno di Fedez da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Infatti, la stagione scorsa Franco Di Mare si era opposto con tutto sè stesso al ritorno su Rai Tre di Mauro Corona, dopo che aveva chiamato “gallina” la Berlinguer.

Fabio Fazio intervista Fedez

Ieri, domenica 3 ottobre Fedez è tornato in Rai ,su Rai tre per farsi intervistare da Fabio Fazio a Che tempo che fa ma, a causa dell’obbligo del silenzio elettorale le aspettative dell’intervista sono state abbastanza deluse. Infatti, Fedez che è andato da Fazio dopo il successo ottenuto con Mille cantata insieme ad Achille Lauro e ad Orietta Berti, ha risposto a domande molto incentrate sulla canzone e non su altro.

Fabio Fazio ha molta paura per la concorrenza che ha Che tempo che fa

Fabio Fazio è tornato a condurre, per questa stagione, un’altra edizione del suo fortunatissimo programma, Che tempo che fa, con molta paura infatti ha dichiarato che lui teme molto la concorrenza: “Ormai siamo il talk circondato dai talk. È complicato arrivare la domenica sera cercando di essere originali. È più difficile di quello che sembra. Ma ci proveremo“. Ieri ospiti da lui sono stati Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, Nanni Moretti, che ha presentato il suo ultimo film, Tre piani, Roberto Burioni che ha provato, con un discorso molto diretto, a convincere chi ha ancora paura del vaccino a vaccinarsi, Brian May, chitarrista dei Queen. Come sempre, c’è stata la solita presenza fissa di Luciana Littizzetto della quale Fabio Fazio, in un intervista rilasciata a Tele Più ha detto: “È il nostro punto fondamentale”.