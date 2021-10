Domenica In, Alba Parietti a Cristiano Malgioglio “Che domande stupide che fai”, tensione alle stelle

0 SHARES Condividi Tweet

A Tale e quale show, uno dei concorrenti in gara è Alba Parietti che, dopo ogni esibizione viene attaccata duramente da Cristiano Malgioglio che gliene dice davvero di tutti i colori. Lei, che è poco abituata ad incassare senza replicare, prova a fare buon viso a cattivo gioco ma poco le riesce e, spesso, gli risponde a tono facendo così così esplodere scintille.

Ieri, entrambi, sono andati ospiti da Mara Venier a Domenica In e vediamo cosa è accaduto.

A tale e quale show Cristiano Malgioglio massacra Alba Parietti dopo ogni esibizione

All’ultima puntata di Tale e quale show, quella di venerdì 2 ottobre, Alba Parietti si è cimentata con l’imitazione di Patty Pravo ma, ancora una volta, il giudice Cristiano Malgioglio non l’ha affatto apprezzata e, quando Carlo Conti gli ha chiesto di dare un parere sull’esibizione della Parietti, lui gli ha risposto: “Lasciami nella parte finale, grazie”.

La Goggi, altro giudice, ha detto dell’esibizione della Parietti: “Lei stenta un po’ a farsi depariettizzare, ma quando si lascia pitturare è molto meglio anche nell’intonazione”.

Invece, Cristiano Malgioglio ha detto: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare l’elettrocardiogramma dopo avere ascoltato questa esibizione” e poi ha anche aggiunto: “Cosa devo dire… se fossi Patty domani ti andrei a denunciare“.

E poi ha continuato: “Lasciami parlare, è un mio parere. Visto che lei ha cantato il “Paradiso” per me lei deve andare all’Inferno“.

A Domenica In Alba Parietti e Cristiano Malgioglio insieme

Ieri a Domenica In da Mara Venier sono andati Alba Parietti e Cristiano Malgioglio.

Dopo che la Parietti aveva fatto l’imitazione di Damiano dei Maneskin, Cristiano Malgioglio le aveva detto che era stata terrificante e lei, sui social, aveva replicato così: “Tu sei libero, quando ho finito la mia esibizione, di dire tutto quello che vuoi anche cose esagerate e ingiuste, fa parte del tuo personaggio. Ma la cosa che mi ha urtato i nervi, se devo essere sincera fa parte di quel giochino di derisione un po’ da bulletti e non lo puoi fare quando una tua collega e persona che si mette in gioco non fa la cantante e sicuramente sta facendo una performance schifosa”.

E così ieri a Domenica In la Parietti è tornata a dare del bullo a Malgioglio.

Poi, quando la Parietti stava per cantare anche a Domenica In, Malgioglio ha lasciato lo studio e ha spiegato: “Quando hai iniziato con il ritornello pensavo di impazzire. Sono scappato perché mi ha fatto completamente diventare sorda”. E allora lei ha detto di “ … essere una donna di 60 anni che nella vita fa tutt’altro”. E lui ha replicato: “E perché se venuta lì allora scusa?”. E lei: “Ma che domanda idiota, in un cast ci possono essere grandi cantanti come altri meno bravi”.