Maurizio Costanzo diretto su Alessandro Cattelan dopo il flop con Da Grande “A volte il pessimo gusto …”

Alessandro Cattelan dopo essere stato per diversi anni al timone di uno dei programmi più importanti di Sky, ovvero X Factor, quest’anno è approdato su Rai 1 con un programma tutto suo. Il programma in questione, si intitola Da Grande e pare che si tratti di un forma del tutto nuovo. Purtroppo sin dalla prima puntata Alessandro è stato sommerso da critiche, ma per quale motivo?

Alessandro Cattelan, il programma Da Grande non ha avuto il successo sperato

Ad ogni modo, sembra che però il programma in questione, ovvero quello intitolato Da grande non abbia avuto i risultati sperati. Il programma condotto da Alessandro, infatti non ha avuto un grande successo in termini di ascolti, molto probabilmente perché non tutti hanno apprezzato questo nuovo stile portato in scena da Alessandro. Non tutti forse, hanno capito questo format realizzato in chiave del tutto moderna.

Maurizio Costanzo interviene in difesa del conduttore sul settimanale Nuovo

Ad ogni modo, a scendere in campo in difesa proprio del conduttore è stato Maurizio Costanzo il quale non ha perso occasione del prendere le sue parti. “Il gradimento è un elemento importante, ma penso che si debba concedere del tempo a un giovane e bravo conduttore come Alessandro Cattelan”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Maurizio Costanzo che ha voluto così prendere le difese del conduttore e sottolineare come bisogna dare del tempo prima di dare dei giudizi. Maurizio Costanzo ho voluto esprimere il suo pensiero e lo ha fatto sul settimanale Nuovo, sottolineando come non abbia trovato giuste le critiche mosse ad Alessandro Cattelan, sin dalla prima puntata del format andato in onda la domenica su Rai 1 in prima serata.

Il punto di vista del giornalista sul conduttore

“Può essere che tante persone abbiano un pessimo gusto e facciano lievitare lo share di programmi volgari”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Costanzo che ha risposto così ad un lettore. E poi, pare che il marito di Maria De Filippi abbia aggiunto “Alessandro Cattelan ha portato in tv volti noti e amati come il cantante Marco Mengoni cui i telespettatori di Rai1 non sono abituati”. Anche lo stesso Alessandro ha voluto nei giorni scorsi parlare e rispondere a chi lo ha paragonato a Fiorello. “Spesso si fanno paragoni tra personaggi tv della mia generazione e del mio passato: lo trovo ingiusto per tutti”. Questo ancora quanto dichiarato da Alessandro.