Albano Carrisi senza freni “Solo Milly poteva …”

Il cantante di Cellino San Marco sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Avrebbe dovuto prendere parte alla seconda edizione di The Voice Senior in qualità di giudice, ma a sorpresa il cantante di Cellino e la figlia Jasmine non sono stati confermati. Qualche settimana fa poi è arrivata la notizia secondo cui Albano sarebbe stato nel cast di Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci.

Albano Carrisi approda a Ballando con le stelle per la nuova edizione

Proprio in occasione dell’inizio del programma, che avverrà il prossimo 16 ottobre, Al Bano ha voluto rilasciare una intervista molto particolare nel corso della quale ha ringraziato la conduttrice per avergli dato questa possibilità. Ma cosa ha dichiarato? Albano Carrisi nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante dove ha parlato di questa sua nuova avventura, ovvero Ballando con le stelle. Il programma prevede quest’anno un cast davvero molto importante, con tanti personaggi provenienti da diversi settori del mondo dello spettacolo.

Il cantante di Cellino pronto a sfidare altri grandi personaggi come Morgan e Arisa

Per lui si tratta di un ritorno visto che già aveva partecipato al programma insieme all’ ex moglie Romina Power in qualità di ballerino per una notte. Quest’anno però per lui sarà diverso, perché sarà un concorrente ufficiale e quindi prenderà parte a tutte le puntate. Pare che però il cantante abbia anche confessato di non essere molto ferrato con il ballo, ma ha anche detto che tenterà di fare il meglio. “ Al Sud non c’era niente. Gli unici balli previsti erano il valzer, la mazurka e il tango durante i matrimoni. Io un po’ di valzer l’ho imparato”.Ovviamente Albano si dovrà scontrare con alti concorrenti come Morgan e Arisa, che sono quelli più attesi e più chiacchierati.

I ringraziamenti di Albano per la conduttrice “Solo lei…”

Ad ogni modo, il cantante di Cellino ha voluto ringraziare la conduttrice Milly Carlucci per avergli dato la possibilità di far parte del cast di quest’anno. “Solo Milly poteva convincermi a ballare in tv”. Questo quanto dichiarato da Albano. Insomma, non ci resta che attendere l’inizio del programma che avrà inizio il prossimo 16 ottobre. I fan del cantante sono in trepida attesa e non vedono l’ora di vederlo ballare.