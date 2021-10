Da Noi a ruota libera, Francesca Fialdini apre la puntata molto scossa e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fiadini la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale da un pò di tempo a questa parte è al timone di un programma molto popolare di Rai 1. Stiamo parlando del programma intitolato Da Noi a ruota libera, che va in onda ogni domenica, subito dopo Mara Venier con Domenica In. Proprio nella giornata di ieri, quindi, domenica 3 ottobre è andata in onda una nuova puntata del programma e pare che siano state tante le novità. Francesca ha lasciato lo spazio sufficiente ai suoi ospiti per parlare della loro vita, ma ha voluto anche parlare di cronaca e attualità. E’ stata una puntata diversa dalle altre e di questo la Fialdini non ne ha fatto mistero, sin dai primi minuti della messa in onda. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Francesca Fialdini, l’insolita puntata di Da noi a ruota libera di Domenica 3 ottobre

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Francesca Fialdini nella giornata di domenica 3 ottobre 2021 ha condotto una nuova puntata di Da noi a ruota libera. A differenza delle altre puntate però, l’ultima è stata diversa perché la conduttrice ha dato particolare spazio all’attualità. Proprio nei primi minuti della trasmissione, la conduttrice parlando con il suo pubblico avrebbe detto “Apriamo la puntata in maniera insolita perché vogliamo dare voce all’attualità.”

Grande spazio all’attualità, grave incidente a San Donato Milanese la Fialdini in studio molto provata

Subito dopo le parole della conduttrice, la regia ha mandato in onda delle immagini davvero scioccanti e ci sarebbe stato il collegamento con San Donato Milanese, dove pare fosse accaduto da poco un grave incidente. La conduttrice, quindi, avrebbe continuato a spiegare ai telespettatori che proprio per via di questo brutto incidente, la puntata sarebbe stata diverso rispetto a quelle passate. “Daremo ampio spazio ai fatti di oggi dove alle 13 circa un veicolo privato si è schiantato in palazzina disabitata me nello schianto sono morte almeno 9 persone”. Queste ancora le parole della conduttrice che ovviamente è apparsa visibilmente scossa.

Ospite in studio Donatella Rettore

Ad ogni modo, subito dopo aver affrontato questo argomento, la conduttrice ha chiamato in studio Donatella Rettore, la quale si è concessa una intervista molto importante. L’artista, che è stata il primo ospite della puntata, ha ripercorso tutta la sua carriera ed ha anche parlato della sua vita privata.