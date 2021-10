Domenica In, le gemelle Kessler “Questa è l’ultima volta che ….”, Mara Venier resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 3 ottobre è andata in onda la terza puntata di Domenica In, ovvero il programma condotto da Mara Venier. Come sempre, la puntata è stata ricca di ospiti e tanti sono stati gli argomenti trattati. Ad ogni modo, tra i tanti ospiti in studio nella puntata di ieri, sono intervenute le sorelle Kessler, Alice ed Ellen, note al grande pubblico ormai da tutta una vita. Dopo essere state assenti dal mondo dello spettacolo e della televisione per tanti anni, le sorelle sono state ospiti nel salotto di Mara Venier e hanno rilasciato un’intervista davvero molto importante e per certi versi anche commovente. Ma cosa hanno dichiarato le due?

Domenica in, in studio dopo tanti anni tornano le gemelle Kessler

La puntata del 3 ottobre 2021 di Domenica In, è stata davvero molto entusiasmante. Tra i tanti ospiti in studio, sono intervenute le gemelle Kessler che hanno ripercorso un pò quella che è stata la loro vita e soprattutto la loro carriera. Ad ogni modo, prima di iniziare l’intervista, pare che una delle due gemelle, si sia lasciata andare ad una confessione che ha lasciato la stessa Mara Venier senza parole.

Le parole di una delle sorelle lascia Mara senza parole

“Questa è la prima volta che prendiamo l’aereo durante il periodo covid e sarà anche l’ultima volta che lo prenderemo durante la pandemia”. Queste le parole dichiarate dalla gemella, parole che inizialmente hanno lasciato Mara un pò perplessa. Poi però dopo qualche istante di imbarazzo, la conduttrice rivolgendosi alle sue ospiti avrebbe detto “Ma alla zia Mara non si poteva dire di no“. Subito dopo è iniziata l’intervista.

Il racconto delle gemelle, dagli esordi a oggi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, le gemelle si sarebbero lasciate andare ad un’intervista molto interessante, nel corso della quale hanno ripercorso alcuni momenti della loro carriera. Le sorelle hanno così ricordato i loro esordi, quando all’epoca avevano 15 anni e lavoravano in un club a Parigi. “Dovevamo lavorare, papà voleva che noi lavorassimo perché lui non lavorava abbastanza per mantenere la famiglia”. Queste le parole dichiarate da Ellen. A queste hanno fatto seguito le parole della sorella la quale avrebbe aggiunto “A 15 anni eravamo due stecche orrende”. Tante risate, ma anche tanti ricordi venuti alla mente soprattutto in coloro che hanno vissuto gli anni in cui le gemelle Kessler erano piuttosto in voga.