Stefano De Martino compie 32 anni e Emma Marrone …

Stefano De Martino lo abbiamo conosciuto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi ormai tanti anni, come ballerino. In tutti questi anni si è fatto però parecchio notare ed è stato anche al centro del gossip per via della sua vita sentimentale piuttosto turbolenta.

Sappiamo infatti che è si è sposato con una delle showgirl più importanti del nostro paese ovvero Belen Rodriguez. La loro storia d’amore ha fatto letteralmente sognare ed emozionare molti fan e proprio per questo motivo quando poi la loro storia è finita, in molti sono rimasti piuttosto male. Adesso, però sia Stefano che Belen hanno totalmente cambiato vita anche se riguardo la vita sentimentale di Stefano De Martino non abbiamo molte informazioni. In questa estate 2021 si è parlato in un possibile flirt tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto anche se in realtà non è stata mai confermata né dall’uno né dall’altra parte.

L’ex ballerino di Amici compie 32 anni

Intanto, Stefano però è pronto a festeggiare i suoi 32 anni e sui social network in molti hanno voluto fargli gli auguri. Tra i tanti però sembra che un messaggio non sia passato inosservato e ci riferiamo a un messaggio di auguri arrivato da una sua grande ex fidanzato. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Emma Marrone, la sua ex fidanzata che ha conosciuta proprio all’interno di una scuola più ambita d’Italia, quando erano entrambi dei concorrenti. Lui era un ballerino, mentre lei era una cantante che poi ha vinto anche l’ edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche all’epoca la loro storia d’amore ha fatto letteralmente sognare in molti. Purtroppo però la storia è finita male perché pare che Stefano sia sia innamorato perdutamente di Belen. Insomma sembra proprio che la storia d’amore tra Emma e Stefano non sia finita proprio nel migliore dei modi.

Tra i tanti messaggi di auguri non passa inosservato il post di Emma Marrone

L’ex ballerino ed Emma Marrone nel tempo, in tutti questi anni sono riusciti a recuperare il loro rapporto tanto che in queste ore la cantante salentina ha voluto fargli gli auguri sui social. Stefano nello specifico ha pubblicato la torta ed i cannoncini che ha mangiato in occasione della festa di compleanno e sotto sono apparsi tutta una serie di commenti e like. A non passare inosservato è stato il messaggio di Emma. In centinaia pare abbiano lasciato un Mi piace al commento di Emma. «Tutte noi donne dovremmo prendere esempio da te», questo uno dei messaggi. Del resto, nessuno pare si immaginasse che Emma potesse scrivergli un messaggio pubblico, ma questo ha voluto significare che tra loro i rapporti sono tornati ad essere sereni.