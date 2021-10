Mattino 5, Federica Panicucci senza mezzi termini su Alfonso Signorini: “Ha avuto difficoltà al GF Vip perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque ha parlato di Alfonso Signorini, il conduttore de Il grande fratello vip e di lui ha detto: “Ha avuto difficoltà al Grande fratello vip”.

Vediamo cosa intendeva e perché ha detto quelle parole.

A Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato del GF Vip

Venerdì scorso, nella puntata del Grande fratello vip c’è stato un gran caos tra i concorrenti/inquilini della casa per la frase pronunciata da Soleil per la quale era stata definita “razzista”. Sull’argomento è dovuto intervenire anche il conduttore, Alfonso Signorini che ha provato a ristabilire un pò gli equilibri in casa tra i concorrenti che hanno litigato furiosamente uno con l’altro, ridimensionando anche la frase pronunciata dalla stessa Soleil e facendo, piuttosto, considerare lo spirito che c’era dietro non razzista ma, superficiale.

Federica Panicucci a Mattino Cinque è tornata sull’argomento facendo notare come Alfonso Signorini avesse avuto problemi a riportare la serenità tra gli inquini della Casa del grande fratello vip e poi la conduttrice di Mattino 5 ha anche proposto il video in cui Signorini rimproverava i concorrenti per i toni usati poco civili; poi, terminato il video, la Panicucci ha chiesto l’opinione alla giornalista Candida Cannavò che era in studio e che ha commentato così ciò che era accaduto: “Dibattito interessante da portare al pubblico…La sensibilità è mutata…” e poi Federica Panicucci ha aggiunto, a difesa di Soleil che, a suo parere non è affatto razzista: “Come ha detto Alfonso, bisogna sempre contestualizzare…Pensare che Soleil possa essere razzista no…E’ eccessivo…”.

Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso potrà ricominciare ad occuparsi del Grande Fratello Vip

Il nuovo palinsesto presentato in autunno da Piersilvio Berlusconi non sta andando come i vertici Mediaset si aspettavano, infatti Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, l’unico programma rimastole dopo il taglio di Domenica Live e di Live non è la D’Urso, che non si occupa più di gossip ma che ha, più che altro, un taglio esclusivamente incentrato sulla cronaca, sta perdendo molti colpi così come il Grande fratello vip che,nella puntata del venerdì sera sta perdendo sempre la sfida contro Carlo Conti.

E allora si è pensato ad un ulteriore cambio di rotta e Piersilvio Berlusconi ha fatto sapere che sia Federica Panicucci a Mattino 5 che Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ricominceranno ad occuparsi del Grande Fratello Vip.