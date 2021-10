Detto Fatto, Loretta Goggi interviene al telefono e Bianca Guaccero: “Io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto è un programma Rai di grande successo condotto dalla bravissima Bianca Guaccero. Un programma molto amato e seguito dai telespettatori all’interno del quale giorno dopo giorno vengono affrontati diversi argomenti che riguardano il benessere, la salute ma anche cucina, arredamento ecc. Quella andata in onda ieri, mercoledì 6 ottobre 2021, è stata una puntata molto speciale nel corso della quale la celebre artista Loretta Goggi ha fatto una bellissima sorpresa alla conduttrice del programma che a sua volta ha fatto fatica a nascondere la grande emozione.

La sorpresa di Loretta Goggi a Bianca Guaccero

Loretta Goggi è stata la grande protagonista dell’ultima puntata di Detto Fatto andata in onda nel pomeriggio di ieri. Jonathan Kashanian ha infatti dedicato alla celebre cantante,showgirl,attrice, doppiatrice ma anche conduttrice televisiva, imitatrice e scrittrice italiana l’intera Hit Parade. Un omaggio arrivato dopo che la scorsa settimana l’artista ha spento ben 71 candeline. Nessuno però si aspettava, compresa la presentatrice, che la cantante prendesse parte al programma. Al termine della rubrica a lei dedicata è successo qualcosa che ha letteralmente spiazzato Bianca Guaccero. Quest’ultima ha infatti ricevuto una telefonata da Loretta Goggi che non ha perso l’occasione per esprimere delle bellissime parole nei confronti della Guaccero e ha inoltre voluto ringraziare tutti per lo splendido omaggio a lei dedicato.

Le parole dell’artista

“Bellissimo l’omaggio ho fatto un salto nel tempo. E più che maledetta primavera mi viene da dire maledette primavere che sono sempre tante”. Queste sono state nello specifico le parole espresse da Loretta Goggi nel corso della telefonata. La Guaccero è invece apparsa commossa ed emozionata per quanto accaduto e a tal proposito ha voluto precisare di essere totalmente all’oscuro di tutto.”Non ne sapevo niente giuro, sono emozionata me l’avete fatta”, queste le sue parole. Una telefonata molto speciale durante la quale la Goggi ha inoltre parlato del grande amore che ha sempre provato per il suo lavoro, un amore tanto grande che le ha permesso di portarlo avanti per tanti anni.

La rivelazione di Loretta Goggi

Nel corso della telefonata a sorpresa con la simpaticissima Bianca Guaccero ecco che Loretta Goggi ha anche parlato della fiction ‘Fino all’ultimo battito’ in onda il giovedì sera su Ra 1. Una fiction in cui ha recitato insieme a Bianca Guaccero. L’artista a proposito del set condiviso con la presentatrice ha però rivelato “Sul set non ci siamo mai incontrate ed adesso ci sentiamo solo per telefono!”.