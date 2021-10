GfV, il gesto di Manuel Bortuzzo fa rimanere tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

E’ trascorso circa un mese da quando è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip e tra i tanti concorrenti colui che è riuscito più di tutti ad entrare nel cuore dei telespettatori è stato il giovane Manuel Bortuzzo. Il ragazzo nelle scorse ore è tornato a camminare grazie all’aiuto dei tutori. E quanto accaduto ha emozionato tutti, i compagni in casa ma anche il pubblico. Ma esattamente, come hanno reagito gli altri inquilini della casa del GF Vip?

Manuel Bortuzzo grazie ai tutori torna a camminare

Manuel Bortuzzo fin dal giorno in cui ha fatto ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha subito conquistato il cuore dei suoi compagni ma anche quello dei telespettatori. Il ragazzo nel corso delle puntate ha raccontato del terribile incidente durante il quale è rimasto ferito e a causa del quale non ha più potuto camminare. Nelle scorse ore però è successo qualcosa che ha stupito ma soprattutto emozionato tutti. Il giovane infatti ha deciso di fare una grande sorpresa agli inquilini ovvero quella di farsi trovare in piedi grazie all’utilizzo dei tutori.

La reazione degli inquilini

Gli inquilini nel vedere Manuel in piedi si sono molto emozionati e non hanno perso l’occasione per rivolgergli numerosi complimenti. Tra i tanti ad esempio vi è stato chi come Davide Silvestri ha voluto ironizzare affermando “Oddio ma che sberla sei, sei il più alto di tutti”. Parole alle quali si sono susseguite quelle di Alex Belli che ha voluto precisare “Sei più alto anche di me”. Katia Ricciarelli ha invece reagito affermando “Che bel pezzo di ragazzo, che bel risveglio”. E ancora, “Ma che bello, non ci credo! A primo impatto non me ne ero accorta” sono state le parole espresse da Carmen Russo. Raffaella Fico invece rivolgendosi alla Principessa Lulù Selassié ha affermato “Ma hai visto che bello Manuel? C’avevi visto lungo, eh”.

Il racconto dell’incidente

Manuel Bortuzzo nel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha raccontato di come e quando è avvenuto l’incidente in cui è rimasto coinvolto. Una sera dopo un compleanno finito presto ha deciso, insieme agli amici, di andare a bere qualcosa in un Irish Pub di Ostia. Una volta arrivati sul posto però mentre stavano per salire al secondo piano tramite una scala a chiocciola hanno notato la gente che scendendo di corsa urlava di scappare. “Sembra ci fosse stata una specie di ‘guerra’ tra alcuni pugili e degli spacciatori’”, queste le parole espresse nello specifico da Manuel che ha poi raccontato di avere visto la gente scappare e di essere andato dall’altra parte della strada, e quindi lontano dal caos. “La prima persona che hanno beccato ero io, hanno sparato alla prima persona che hanno beccato ero io che compravo le sigarette alla macchinetta di quella piazza”, ha dichiarato Manuel nel raccontare quanto accaduto.