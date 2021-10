Valentina Persia al veleno contro gli ex naufraghi dell’Isola 15 : “Mi hanno detto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Valentina Persia è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex naufraga lo scorso primo ottobre ha spento ben 50 candeline e nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi si è lasciata andare facendo un bilancio di quella che è la sua vita. Ma non solo, la comica ha anche parlato dei suoi ex compagni d’avventura rivelando come hanno reagito all’invito alla sua festa di compleanno. Parole colme di delusione quelle espresse dalla Persia. Ma esattamente, cos’è successo?

Valentina Persia festeggia 50 anni

Valentina Persia è una celebre e amatissima comica ma anche cabarettista, ballerina e attrice italiana considerata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. All’interno del reality la donna si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico e proprio in seguito a questa particolare esperienza è tornata in televisione alla guida di un programma in onda su Italia 1 ovvero ‘Honolulu’. Una carriera ricca di successi per la celebre comica che lo scorso primo ottobre ha spento 50 candeline. E proprio in questo speciale e particolare momento della sua carriera ecco che la donna ha voluto fare un bilancio della sua vita.

Le parole espresse dalla comica

Intervistata dal settimanale Chi la simpaticissima Valentina Persia ha fatto delle importanti rivelazioni su coloro che hanno condiviso con lei l’esperienza all’Isola dei Famosi. “Volete sapere con sincerità? Dovrei essere più str… Non fatemi dire parolacce, ma il mio compagno, che non c’è più da anni, me lo diceva sempre”. Queste nello specifico le parole espresse da Valentina Persia che a tal proposito ha voluto fare un chiaro riferimento agli ex naufraghi con i quali ha condiviso alcuni importanti momenti nel corso del reality.

La rivelazione sugli ex naufraghi

Nel corso dell’intervista concessa al settimanale Chi Valentina Persia ha rivelato di avere invitato alla sua festa di compleanno coloro che avevano condiviso insieme a lei il percorso all’Isola dei Famosi. Ma quello che è accaduto in seguito all’invito ha molto deluso e spiazzato la donna. “Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al mio messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo insieme laggiù. Tanti mi hanno deluso”, queste nello specifico le sue parole. Ma non solo, la donna ha anche rivelato “Mi illudevo che qualcuno di loro, tornato alla vita di tutti i giorni, capisse che la realtà è anche altro”