Sonia Bruganelli decide di rivelare di aver tradito e racconta che con Bonolis …

Conosciamo tutti Sonia Bruganelli per essere una nota imprenditrice e manager. Bruganelli è anche una nota opinionista del Grande Fratello vip, ma è anche la moglie di uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Stiamo parlando di Paolo Bonolis. I due stanno insieme ormai da tantissimi anni e hanno costruito una bellissima famiglia, grazie alla nascita dei loro tre figli. Sembrerebbe che in queste settimane Sonia sia stata particolarmente sotto i riflettori per via della sua partecipazione al reality di casa Mediaset come opinionista. Ha dimostrato in queste puntate di essere una donna davvero molto schietta e sincera, senza peli sulla lingua.

Sonia Bruganelli, rivelazioni sul suo passato

Ad ogni modo, sembra che la nota opinionista si sia raccontata in questi giorni in una intervista molto importante, nel corso della quale ha svelato alcuni particolari riguardanti la sua relazione con il marito Paolo Bonolis. Nello specifico, sembra che la Bruganelli si sia lasciata andare anche ad una confessione riguardo il suo passato, ammettendo di aver tradito. “Ho tradito, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio. Solo che Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato”. Questo quanto raccontato dalla Bruganelli nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che è anche il conduttore del Grande fratello.

La famiglia costruita con Paolo Bonolis e la malattia della figlia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Sonia Bruganelli sta insieme a Paolo Bonolis ormai da tantissimi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia con i loro tre figli Silvia, Davide e Adele. Non è di certo un mistero il fatto che purtroppo Silvia è nata con una grave malattia. Di questo ne ha parlato la stessa Sonia nel corso della stessa intervista rilasciata al settimanale Chi, confessando il suo grande dolore. “La malattia di Silvia è stata un grande dolore. Però la forza e la gioia che mia figlia dimostra nell’affrontare quotidianamente la vita è la più grande soddisfazione”. Questo ancora quanto dichiarato dall’imprenditrice.

La confessione di Sonia su Gabriele Paolini

Ad ogni modo, ad un certo punto durante l’intervista la moglie di Paolo Bonolis ha fatto una confessione che nessuno poteva mai immaginarsi. Pare che l’opinionista abbia avuto una storia d’amore con il noto disturbatore tv Gabriele Paolini. La Bruganelli ha confessato questa storia parlandone con ironia. “Gabriele Paolini: era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva. Avevo 7 anni”. Questo quanto confessato dalla Bruganelli, parole che hanno lasciato tutti senza parole.