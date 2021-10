Il figlio di Pippo Franco una furia sui social contro i giornalisti “Vi spacco la faccia con una mazza da baseball”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo parecchio discutere in queste ore il comportamento e soprattutto le dichiarazioni rilasciate da Gabriele, il figlio di Pippo Franco. Quest’ultimo pare che sia finito per minacciare i giornalisti su Instagram e le sue minacce sono state davvero molto forti. Sul web non si fa altro in queste ore che commentare quanto sta accadendo e tanti sono stati i commenti anche piuttosto duri arrivati da semplici utenti, ma anche volti noti dello spettacolo italiano. Ma cosa è accaduto? Per quale motivo il figlio del noto conduttore è andato su tutte le furie?

Gabriele, il figlio di Pippo Franco una furia contro i giornalisti

Il figlio di Pippo Franco in queste ultime ore sembra sia andato su tutte le furie e se la sia presa con i giornalisti lasciandosi andare ad un duro sfogo su Instagram. “Non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffé per strada, tanto quello che dovevo dire l’ho detto sui social. Ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia. E poi vado in manette con un sorriso a trentadue denti. Non vi presentate più davanti a casa mia“. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Gabriele, mentre si trovava in macchina in una delle Instagram Stories e pubblicate nelle scorse ore.

Le minacce di Gabriele

Pare che il figlio del noto conduttore abbia minacciato i giornalisti dopo una notizia che ha visto coinvolto il padre. Nello specifico, Pippo Franco è stato coinvolto in una vicenda che vede anche protagonista un medico no vax, il quale pare che prestasse servizio in una zona di Roma ed è risultato indagato nell’inchiesta dei Carabinieri sui green pass falsi. Adesso Pippo Franco si trova nei guai, finito in una vicenda che vede il rilascio del green pass sulla base di vaccinazioni mai avvenute. Gli investigatori stanno tentando di fare più luce possibile su questa vicenda, che purtroppo vede coinvolti anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ed anche alcuni imprenditori. Tra questi ci sarebbe proprio Pippo Franco come cliente del medico.

Pippo Franco finisce nei guai

Ad ogni modo però, al momento Pippo Franco non risulta né indagato né tantomeno è stato raggiunto da qualche provvedimento. “I vaccini sono ancora sperimentali e di morti ce ne sono. Non faccio nessun invito a vaccinarsi, ciascuno deve decidere in totale libertà“. Queste le dichiarazioni rilasciate intorno alla metà dello scorso mese di settembre dal noto personaggio televisivo nel corso della trasmissione L’Aria che tira in onda su La7. “Il mio assistito, seppur sorpreso dalle notizie assunte, si dichiara sereno e disponibile a collaborare con l’autorità giudiziaria al fine di dimostrare la propria assoluta estraneità ai fatti”. Questo quanto dichiarato dall’avvocato Benedetto Stranieri nelle scorse ore.