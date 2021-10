Sonia Bruganelli spara a zero su Adriana Volpe: “Non è sincera perché vuole … “

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non vanno d’accordo e su questo nessuno può avere dubbi ma ultimamente le due opinioniste di questa sesta edizione del Grande fratello vip se ne stanno dicendo davvero di tutti i colori.

Vediamo cosa è accaduto.

Sonia Bruganelli spara a zero contro Adriana Volpe

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha espresso il suo pensiero su Adriana Volpe e di lei ha detto: “Di Adriana apprezzo la voglia enorme che ha di fare bene il suo lavoro”.

E poi ha anche aggiunto: “Umanamente non ci conosciamo, la vedo come professionista e ammiro la passione che ha per quello che fa. Prima del debutto mi ha detto: ‘Mi batte il cuore’. A me non batteva. Per lei questo lavoro è la sua vita e la ammiro perché ha superato momenti difficili dovendo comunque mostrarsi serena davanti alle telecamere e può essere stato faticoso”.

Queste le parole belle dette sulla collega ma poi non sono mancate quelle meno carine, infatti la Bruganelli ha anche aggiunto: “Spesso ha paura di deludere il suo pubblico e, quindi, non sempre è sincera come potrebbe permettersi di essere. Lei ha sempre cercato di fare fronte comune, ma non voglio: abbiamo pareri diversi e, quando ho accettato il Gf Vip, ho detto: ‘Devo essere me stessa’. Non faccio questo lavoro, sto dietro le quinte per non espormi e non voglio piacere”.

Tommaso Zorzi lancia una frecciata ad Adriana Volpe

Tommaso Zorzi, grande amico di Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua su Adriana Volpe e lo ha fatto lanciandogli una frecciatina.

Zorzi, dopo una cena con la Bruganelli e Bonolis e dopo aver fatto una foto con Bonolis l’ha postata sui social e ha scritto così: “Ma la foto con Paolo si poteva fare? Non ricordo com’era da manuale” e Sonia di rimando: “Sei un cretino!”.

Adriana Volpe non ha commentato questa frecciata che le è stata lanciata però a proposito della foto della Bruganelli con Magalli ha detto: “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata. Lei ha detto che non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ferito di più. Con quella foto ha mandato un messaggio chiaro. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile”.