Paola Ferrari nella bufera, l’attacco è durissimo: “Parla solo lei … è meglio che si autosospenda …”

Paola Ferrari, molto spesso, si trova al centro del gossip e, se a volte è lei che provoca, altrettante volte viene attaccata. Questo è il caso degli ultimi giorni che l’ha vista al centro del gossip per un attacco che le ha fatto il giornalista sportivo, Paolo Bargiggia.

Vediamo cosa è accaduto.

Paolo Bargiggia attacca Paola Ferrari “E’ meglio si si autosospende”

In queste ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha severamente attaccato Paola Ferrari rivolgendole un attacco molto duro e usandoqueste parole al veleno:”Paola Ferrari ha due ospiti del calibro di Toni e Adani in studio, ma parla quasi esclusivamente solo lei. Per dire ovvietà allucinanti”.

E il popolo del web ha subito commentato avvalorando le parole del giornalista e criticando oltremodo la Ferrari: “Paola Ferrari ha anche detto doppietta di Fernando Torres. Fenomena…”.

E Paolo Bargiggia non ha perso l’occasione e ha ancora aggiunto: “Se è vero, non ho sentito perché non collegato, fossi al suo posto mi autopensionerei da domani. Invece passa il tempo a dare lezioni di giornalismo ed etica alle varie signorine che vanno in tv ad oscurarla…”.

Paola Ferrari presentando la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha detto: “Stasera ci sarà anche Adani, sono felicissima anche se l’ho scoperto solo ieri pomeriggio. Mi piace, spero si presenti elegante e all’altezza della Nazionale” .

E poi ha anche detto: “Oggi è il mio compleanno e vorrei festeggiare indossando il vestitino di plastica indossato da Diletta Leotta al suo compleanno, da Jessica Rabbit. Le stava benissimo anche se l’immagine di Jessica Rabbit è stata abolita anche negli Stati Uniti per l’immagine che dà della donna… Dazn? La vedo come tutti gli altri, col ‘circoletto’ che gira, ma ci si abitua. Secondo me dovrebbe fare una bella trasmissione generalista. Chi è più affascinante tra Mourinho e Ibrahimovic? Io dico tutta la vita il secondo, Mou lo lascio alla mia amica Alba Parietti…”..





Paolo Bargiggia ha insultato Diletta Leotta

Paolo Bargiggia non è nuovo ad attaccare le colleghe, infatti durante l’estate da poco trascorsa aveva attaccato anche un’altra giornalista sportiva Diletta Leotta: “A bordo campo di Inter – Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”.