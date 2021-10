Tv Talk, Cristiano Malgioglio “Scusatemi ma sto soffocando …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio l’abbiamo conosciuto sicuramente in tutti questi anni e si è confermato un noto cantante, interprete, paroliere e personaggio televisivo di un certo calibro. Lo abbiamo visto protagonista in diverse trasmissioni televisive in questi anni ed è stato anche concorrente del Grande Fratello vip. Proprio in questa occasione ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico, soprattutto quello più giovane che lo ha tanto apprezzato e amato. Per questo motivo si può dire sicuramente che oggi Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più amati e anche più ricercati. Da poche settimane fa parte del cast di Tale e Quale Show come giudice. Ad ogni modo, è stato anche ospite della prima puntata di Tv Talk, proprio ieri sabato 9 ottobre. Ad un certo punto, pare che però il noto artista abbia dichiarato un qualcosa che ha lasciato tutti i presenti un po’ perplessi. Ma cosa è accaduto?

Cristiano Malgioglio ospite nella prima puntata di Tv Talk

Cristiano Malgioglio è stato infatti uno dei ospiti della prima puntata della stagione di Tv Talk andato in onda ieri sabato 9 ottobre. Malgioglio è stato quindi ospite di Massimo Bernardini e pare che però non fosse in studio, ma semplicemente in collegamento. Purtroppo sono stati diversi i problemi durante questo collegamento tanto che alla fine Cristiano Malgioglio si sarebbe anche confuso nel rispondere alle varie domande.

Il cantante sbotta in diretta tv durante il collegamento

Il paroliere siciliano ad un certo punto si sarebbe così tanto inalberato da sbottare in diretta televisiva. “Scusatemi ma non vi sento, io qua dentro mi sento proprio soffocare. Voglio venire in studio, voglio stare in mezzo a voi, invitami in studio!”. Questo quanto dichiarato da Cristiano Malgioglio. Dopo l’imbarazzo iniziale, soprattutto da parte del conduttore, tutti i presenti si sono lasciati andare ad una risata. Durante il collegamento seppur molto difficoltoso poi, Cristiano Malgioglio avrebbe anche parlato della sua esperienza a Tale e Quale Show e pare che si sia lasciato andare ad una rivelazione.

La rivelazione su Tale e quale show

Nello specifico il noto personaggio televisivo avrebbe confessato chi potrebbe essere il suo personaggio ideale da imitare, qualora fosse un concorrente del programma.

“Le imitazioni le fanno moltissimi a me, io imiterei star internazionali.” Questo ancora quanto dichiarato da Cristiano.