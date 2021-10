Carolyn Smith senza mezzi termini “Ero seduta in giuria a Ballando con le stelle e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Carolyne Smith per essere una nota ballerina, coreografa ma anche la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle. Il programma tra l’altro tornerà proprio tra pochi giorni ed in occasione del grande ritorno, la nota coreografa ha concesso una intervista al settimanale DiPiù. Pare che nel corso di questa intervista, Carolyne Smith abbia voluto affrontare diverse tematiche, alcune di queste anche molto importanti. Nello specifico, la donna avrebbe raccontato come ha affrontato un momento piuttosto difficile e delicato della sua vita, ovvero la menopausa. Ma cos’ha dichiarato nello specifico Carolyne Smith?

Carolyne Smith, la confessione sul periodo molto delicato della sua vita

In attesa di tornare a Ballando con le stelle e ricoprire il suo ruolo di giudice, la donna si è lasciata andare ad una intervista molto importante che ha rilasciato al settimanale Di più. Pare che la coreografa tra le tante tematiche, abbia anche affrontato quella della menopausa, un tema che è caro a tutte le donne di una certa età. “Ricordo che ero seduta in giuria a Ballando con le stelle e mi sentivo arrivare le vampate dal basso verso l’alto. Tutto confluiva nel viso e cominciavo e gocciolare di sudore“. Questa la confessione della coreografa, la quale sicuramente ha aggiunto che si è trattato di un qualcosa di molto imbarazzante e che spesso la faceva sentire a disagio.

La menopausa della coreografa, ecco cosa accadeva a Ballando con le stelle

“Per questo motivo d’inverno ho alleggerito il mio abbigliamento”, ha aggiunto poi la coreografa. Poi nel corso dell’intervista ha voluto anche confessare come è riuscita ad affrontare la menopausa dicendo anche che purtroppo per lei quest’ultima è arrivata molto presto e che l’ha colta di sorpresa perché ovviamente non se l’aspettava. “Mia mamma e mia nonna sono andate in menopausa addirittura a 36 anni: pare sia una condizione ereditara“, queste le parole della Smith. “Dalla mia sono passati diversi anni, a 50 anni non ho più avuto il ciclo”, avrebbe aggiunto ancora la coreografa.

Menopausa precoce anche in famiglia

Tra i tanti sintomi pare che quello più forte e più fastidioso per Carolyne sia stato quello sopra citato, sicuramente le vampate di calore soprattutto quando si trovava a lavorare. “Per me la menopausa, comunque, è stata un passaggio dolce e naturale della vita. Ora, nella postmenopausa, sto benissimo”, ha concluso Carolyn Smith.