Mara Venier sui social “Oggi domenica In …”

Mara Venier la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana da sempre molto amata. Dopo una pausa durata qualche anno, Mara Venier è tornata ormai da un paio di edizioni al timone di una delle trasmissioni più importanti di sempre. Stiamo parlando di Domenica In, ottenendo tra l’altro un successo davvero strepitoso. È molto attiva sui social network ed infatti molto spesso condivide delle immagini o comunque semplicemente interagisce con i suoi follower. Pare che proprio nelle scorse ore, la nota conduttrice attraverso Instagram abbia chiesto consiglio ai suoi follower. Ma su cosa nello specifico?

Mara Venier, ultimo anno a Domenica In

Ebbene sì, Mara Venier considerata anche la zia d’Italia tra le più amate di sempre, in questa stagione 2021/2022 è già partita con il botto. Pare che abbia confessato che questa sarà l’ultima volta che la vedremo al timone della nota trasmissione televisiva, perché pare che all’età di 70 anni abbia soltanto il desiderio di condurre una vita più tranquilla. Da quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della televisione, effettivamente ne è trascorso di tempo e adesso per lei è arrivato il momento di riposare.

Novità per la puntata di Domenica in di oggi, domenica 10 ottobre

Su Instagram vanta all’incirca 2 milioni di follower che tra l’altro la seguono sempre con tanto affetto e con tanta Costanza. Nelle scorse ore, Mara ha pubblicato un post con il quale ha ricordato a tutti i suoi follower l’appuntamento odierno con Domenica In. Nel fare ciò, pare che abbia anche annunciato che ci sarebbe stata una modifica riguardo l’orario della messa in onda della trasmissione. Effettivamente oggi Domenica in ha subito delle modifiche. “Oggi Domenica In inizia alle 14 e finisce alle 14.45”. Questo quanto scritto dalla conduttrice nella didascalia dell’ultimo post.

La conduttrice chiede consiglio ai suoi follower su Instagram

Mara però non è sembrata poi così tanto disperata, anzi nella didascalia ha aggiunto “Torno a casa e cucino”. Riguardo a ciò, pare che la nota conduttrice abbia chiesto ai suoi fan un consiglio su cosa poter cucinare e ovviamente i suoi followers si sono scatenati. C’è chi le ha consigliato una pastasciutta, chi invece il classico piatto Romano Cacio e Pepe,oppure delle patate al forno. Ma cosa avrà cucinato Mara? Avrà preso spunto dai suoi follower?