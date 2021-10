Tu si que vales, Rudy Zerbi vittima di uno scherzo ma la gag finisce male …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera sabato 9 ottobre 2021 è andata in scena una nuova puntata di Tu Sì que vales, ovvero il programma del sabato sera di Canale 5. Così come spesso accade durante le esibizioni, alcuni giudici vengono chiamati sul palco per prendere parte attiva allo show. Questo è quello che è accaduto nello specifico ieri sera, quando Rudy Zerbi è rimasto vittima di uno scherzo che pare fosse stato organizzato davvero in modo esemplare. Pare che i giudici avessero pensato di provare una invenzione proposta da un sessantenne filippino di nome Noli. Quest’ultimo avrebbe proposto la sua versione di wc del futuro con tanto di comandi vocali. In realtà però si è trattato soltanto di uno scherzo. Ma Cos’è accaduto sul palco di tu Sì que vales e soprattutto come ha reagito Rudy Zerbi?

Tu si que vales, sul palco il wc del futuro

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sul palco di tu Sì que vales di ieri sera si è presentato un sessantenne filippino il quale ha presentato una versione di wc del futuro con tanto di comandi vocali. Nessuno pare che abbia pensato che potesse trattarsi effettivamente di uno scherzo. Sabrina Ferilli è stata la prima a prestarsi ed ha testato quindi questo innovativo water, criticando anche alcuni mal funzionamenti. La nota attrice avrebbe così provato alcuni comandi vocali e poi avrebbe ovviamente scherzato nel criticare alcuni malfunzionamenti.

Sabrina Ferilli prova il water, poi è la volta di Rudy Zerbi

Poi il sessantenne avrebbe rivolto l’invito di sedersi sul water agli altri componenti della giuria, ma nessuno pare che abbia accettato tranne Rudy Zerbi. Una volta seduto sul water sembra che Gerry Scotti abbia fatto di tutto per colpire il suo collega. “Rudy hai notato come le facce da c… le riconosce subito. Fate tutti la foto a Zerbi”. Queste le parole di Gerry, che hanno fatto divertire tutti i presenti. Ad un certo punto il professore di canto della scuola di Amici avrebbe provato un comando vocale, chiedendo al water di aprirsi per dargli la possibilità di sedersi. E’ stato proprio dopo essersi seduto che Rudy sarebbe saltato in aria dicendo “La tavoletta brucia“.

Il prof di Amici vittima di uno scherzo

Ma non è finita qui, visto che nel momento in cui Zerbi si è alzato dal water, è stato raggiunto da una secchiata d’ acqua fredda che lo ha travolto. Rudy è rimasto per qualche istante completamente sotto shock, poi rivolgendosi agli altri colleghi avrebbe detto “Maledetti. Sarà anche Futuro ma è anche doccia, tutto insieme. Guarda il microfono“. Insomma, dei momenti davvero molto divertenti che hanno sicuramente fatto divertire molto il pubblico da casa, oltre che quello presente in studio.