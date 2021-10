Verissimo, Laura Torrisi “Mentre lavoravo è accaduto che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri ospite da Silvia Toffanin, nel suo salotto di Verissimo è andata Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni.

I due sono genitori di Martina.

Laura Torrisi è andata a Verissimo e ha raccontato una storia molto dolorosa, la sua malattia.

Laura Torrisi e il racconto molto doloroso della sua malattia

Laura Torrisi è andata da Silvia Toffanin e ha raccontato: «Sono siciliana e amo la mia terra, quando è possibile torno, ho ancora una nonna lì. Non vedo l’ora di riabbracciarla, purtroppo con la pandemia non c’è stato modo, dovevo andare questa estate ma la Sicilia è tornata zona rossa. Spero il prima possibile di poter riscendere. La mia famiglia è molto attaccata alle tradizioni e sempre presente. Mi piace tornare alle mie radici».

E poi, della malattia che purtroppo l’ha colpita nel 2009, ha detto: «Per me è stata dura, ho scoperto di esserne affetta tanti anni fa, endometriosi e celiachia, in più ho scoperto di avere noduli al seno. I dolori fisici e mentali sono tanti, dato che può portare all’infertilità l’endometriosi. Sono arrivata a sette antidolorifici al giorno e mentre lavoravo faticavo a arrivare a fine giornata. Da allora è iniziato un calvario fatto di operazioni e ricoveri, aperta e richiusa nella zona della pancia. Un’esperienza che mi ha provato e che ho deciso di raccontare nel libri P.S. Scrivimi sempre».

Laura Torrisi ha deciso di raccontare la sua storia sperando di essere di aiuto alle altre donne che vivono la sua stessa condizione: «Sono esami costosi, non tutti possono permetterseli. C’è bisogno di attenzione riguardo questa malattia. Rendiamo accessibili le cure. Con la prevenzione, avendo degli stadi, si può arrivare a non effettuare l’intervento chirurgico. Si può provare a avere un figlio, come è successo nel mio caso».

Infine, Laura ha spiegato: “È una malattia cronica, per quasi un annetto dopo gli interventi sto bene e poi devi capire come e dove intervenire. Ho chiesto un aiuto psicologico, oggi sto bene e riesco a sorridere”.

Poi la Torrisi ha anche detto: “Bello essere qui dopo tanti anni … Adesso sto bene, mi sto riprendendo, ora sorrisoni”.

Per ha parlato della popolarità: “mi è servita tanto soprattutto nei momenti in cui non mi sentivo all’altezza mi è servito tutto, è stata una bella palestra”.

Leonardo Pieraccioni ha dichiarato: “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”

Tempo fa Laura Torrisi era andata ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e aveva detto: “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri, ormai preferisco essere conquistata che andare alla conquista”.

E poi della gelosia ha detto: “È l’indole siciliana che ti fa partire la vena. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi…”

Laura Torrisi oggi è fidanzata con Luca Betti .

Qualche giorno fa la Torrisi ha postato una foto con la seguente didascalia: “Jack: dove la porto signorina? Rose: su una stella! Cit. #ioete #sempreecomunque”.

La Torrisi aveva detto: “lui è Luca, il mio compagno, il mio confidente. Con lui sorridere è la cosa più semplice che mi riesce fare ogni giorno. Complicità e sincerità sono le cose che ci hanno legato sin da subito”.