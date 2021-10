Tu sì que vales, Teo Mammuccari litiga con la Ferilli “Ma che stai dicendo?”, cala il gelo nello studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata inni onda un’altra puntata di Tu si que vales, il programma condotto da Belen Rodriguez che ha in giuria Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Il programma piace ed è seguitissimo perchè alterna momenti di grande divertimento con esibizioni a volte sul filo del rasoio che creano molta suspance e che, tante volte, fanno anche temere il peggio per la temerarietà dei numeri.

I protagonisti / concorrenti che si presentano, spesso emozionano o lasciano a bocca aperta. Ed è proprio la varietà dei numeri, a volte così grotteschi da rientrare, tra le risate generali nella scuderia di Gerry Scotti, che rende il programma davvero godibile.

Maria De Filippi organizza scherzi a Sabrina Ferilli e il risultato è tutto da ridere

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono grandi amiche e si vogliono davvero un gran bene. Il loro rapporto è fatto di allegria e la De Filippi adora prenderla in giro e anche farla spaventare cosa che puntualmente accade in ogni puntata di Tu si que vales dove la Ferilli riveste il ruolo di giudice popolare.

Dall’inizio di questa stagione di Tu si que vales entra in scena, ogni tanto, un piccolo uomo che prende sempre di mira la Ferilli e ieri ne ha combinate tante alla bravissima attrice romana e lei non si è risparmiata di offenderlo e picchiarlo convita, a ragione, che dietro tutto questo c’è la regia della De Filippi, infatti ieri le ha detto: “Questa è tutta roba tua, tu l’inverno pensi a come rompe i co….. a me a luglio, io te conosco…” mentre la De Filippi se la rideva di gusto.

Sabrina Ferilli e Teo Mammucari hanno litigato

Ieri c’è stato qualche momento di grossa tensione quando Teo Mammucari e Sabrina Ferilli hano discusso.

E’ accaduto che si è esibito un ragazzo tenendosi in equilibrio su dei cilindri che raggiungevano i 4 metri di altezza che gli lanciava per impilarli e salirci su, da sotto, la fidanzata.

L’esibizione ha fatto stare tutti con il fiato sospeso e la Ferilli ha avuto belle parole, non tanto per il ragazzo che si è esibito, quanto per la fidanzata che era lì presente e gli lanciava i cilindri, dicendo che era merito suo per l’energia che trasmetteva al fidanzato.

A quel punto è intervenuto Teo Mammuccari che le ha detto: “Ma che stai dicendo? Lui sta la sopra e lei trasmette energia?”.

E la Ferilli ha insistito, continuando a sostenere la sua idea che a Mammuccari pareva assurda.