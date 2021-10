Milly Carlucci: «Ho cercato Alessia Marcuzzi ma lei è ….”, e poi su Barbara D’Urso …

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci è prontissima ad iniziare una nuova stagione di Ballando con le stelle che, quest’anno, ha dei nomi di concorrenti che sono delle vere e proprie stelle, uno su tutti il leone di Cellino San Marco, Albano.

La Carlucci, se gli anni scorsi ha avuto momenti davvero difficile a causa del covid che colpiva frequentemente ballerini e concorrenti costringendola a fare dei cambi in corsa, quest’anno ha avuto altre difficoltà, per esempio quando Raimondo Todaro, uno dei suoi ballerini storici, ha lasciato il programma dopo 15 anni che ne faceva parte, per andare ad Amici da Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza prendendo il posto che l’anno scorso era di Lorella Cuccarini. La Cuccarini non è stata mandata via ma a le è stato riservato il posto di insegnante di canto dopo che Arisa, non trovando l’accordo economico, ha deciso, se pur a malincuore, di lasciare il programma.

Milly Carlucci parla di Alessia Marcuzzi

Dopo che Alessia Marcuzzi ha fatto sapere, con un post sui social, che aveva lasciato l’azienda Mediaset nella quale ha lavorato per circa un ventennio, Milly Carlucci ha pensato di reclutarla per Ballando. E’ stata la stessa conduttrice di Ballando e del Cantante mascherato a rivelarlo con questa parole: “Alessia Marcuzzi abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni”.

Dunque, Milly Carlucci ci ha seriamente provato a coinvolgerla nel programma ma, alla fine, non c’è riuscita.

Milly Carlucci voleva anche Barbara D’Urso

Ma Milly Carlucci, nel suo programma, non avrebbe voluto solo Alessia Marcuzzi ma anche altri volti molto importanti della concorrenza, come ad esempio Barbara D’Urso e Gerry Scotti, Maria De Filippi e, a questo proposito ha detto: “Barbara l’ho invitata… perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto”. Dunque, ha fatto capire che lei l’avrebbe molto voluta ma che anche Barbara D’Urso sarebbe andata molto volentieri se non le fosse stato impedito da alcune clausole del contratto.

E poi ha anche aggiunto: “la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta ed è il motivo per cui io e Coletta ci scambiamo messaggi anche fino a tarda ora”.

E infine Milly Carlucci ha dichiarato: “Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile“.