Striscia nella bufera: Ilari Blasi e Totti, Laura Chiatti, Francesca Barra tutte con Ambra e lei dice ….

Sta facendo molto scalpore il servizio di Striscia la notizia in cui Staffelli ha consegnato il Tapiro D’Oro ad Ambra per essere stata tradita e lasciata dal suo compagno, l’allenatore Massimiliano Allegri. La prima ad indignarsi sui social era stata proprio la figlia di Ambra, Jolanda ma poi a catena in tantissime hanno fatto sentire la propria voce offesa e a tratti anche infastidita. Selvaggia Lucarelli se l’è presa anche con Vanessa Incontrada, la conduttrice di Striscia che non si è dissociata da un servizio così crudele ma, al contrario ci ha riso su, mandando, alla fine, anche i suoi saluti ad Allegri.

Francesca Batta, Laura Chiatti, Ilari Blasi tutte contro Striscia la notizia

In tante hanno fatto sentire la propria voce dopo il servizio di Striscia di consegna del Tapiro d’oro ad Ambra che, comunque, ha fatto una gran bella figura stando, suo malgrado, al gioco e subendo la cattiveria che le è stata fatta.

Ilary Blasi ha scritto così: “Perché il tapiro ad Ambra Angiolini e non ad Allegri?” e Francesco Totti, sui social, ha avvalorato questa idea.

Laura Chiatti, invece, ha scritto: “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre. Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto“.

Francesca Barra ha scritto un lungo post: “Questo è il Paese che non va dal Mister Allegri, dal “maschio”a dare il tapiro di Striscia. Ma dalla donna, la parte chiaramente più in difficoltà. Questo è il Paese delle grandi battaglie, della solidarietà femminile, dell’empatia. Del “ti faccio male e poi ti sfotto cantando una canzoncina”, perché tutto finisce sempre così, per sembrare un gioco. Questo è il Paese che consegna il tapiro non per uno sfondone, un errore, ma per una questione sentimentale privata, delicata, forse ancora da elaborare e che sicuramente fa soffrire Ambra“.

E Ambra ha commentato con l’emoji di un cuore.

Le parole di Ambra Angiolini dopi la rottura con Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini ospite a Radio Capital ha detto sulla fine della sua storia d’amore che è durata quattro anni: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”.