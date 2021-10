Vanessa Incontrada, dopo il servizio di Striscia su Ambra, massacrata sui social e lei è costretta a …

0 SHARES Condividi Tweet

Il Servizio di Striscia la notizia su Ambra tradita e lasciata dal compagno, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato definito da più parti crudele e tantissimi personaggi hanno fatto sentire la loro voce sdegnata per aver infierito su una donna che sta soffrendo e per essersi così tanto insinuato, con cattiveria e cinismo, in un momento molto delicato e privato. Ma, a farne le spese è stata anche l’altra conduttrice di Striscia, insieme ad Alessandro Siani, Vanessa Incontrada accusata di essersi tanto lamentata per come è stata trattata negli anni a causa del suo peso e ora di ridacchiare su una donna che sta soffrendo con tanta dignità.

L’accusa di Selvaggia Lucarelli a Vanessa Incontrada

Selvaggia Lucarelli ha scritto un lungo post su quanto sia stato fuori luogo il servizio di Striscia ai danni di Ambra e poi, su Vanessa Incontrada ha detto: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu».

Vanessa Incontrada massacrata sui social e lei è costretta a bloccare alcuni utenti

Tantissimi sono stati i personaggi famosi a rivoltarsi contro il servizio di Striscia e poi tanti utenti sui social hanno attaccato la Incontrada scrivendole dei post così duri che lei è stata costretta a bloccarli. Qualche utente ha scritto così: “Che delusione. Quella che faceva tanto la vittima del giudizio altrui, ha preso parte ad una pagliacciata contro una donna tradita. A tutto c’è un limite. La dignità dovrebbe essere più importante del bonifico da striscia”.

E poi, anche: “Intense, speciali, forti. Lei che ha subito cattiverie di tutti i tipi quando ha preso peso, mostri la sua bellezza dissociandosi dal servizio squallido nei confronti della Angiolini”;

E, ancora: “Mi aggiungo ai tanti commenti di non approvazione per aver lasciato “correre” sulla consegna del tapiro ad Ambra cosa che ho letto dal momento che non guardo quel programma. Le posizioni si prendono sempre non solo quando ci toccano personalmente. Mi hai deluso”.