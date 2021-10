Detto fatto, Bianca Guaccero diretta sul suo ex Nicola Ventola “Per me è una persona importante”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana oltre che un’attrice molto talentuosa. Di lei sappiamo che è anche una mamma super presente e amorevole e che è molto amata dai telespettatori italiani. Da un pò di anni ormai è al timone di una trasmissione che va in onda sui principali canali Rai, ovvero Detto Fatto. Il programma è uno dei più amati di sempre e per questo motivo, continua ad essere riproposto anno dopo anno. Nel corso della puntata che è andata in onda ieri, giovedì 14 ottobre sembra che sia accaduto un qualcosa che ha lasciato la stessa conduttrice ma anche tutti i telespettatori senza parole. Di cosa stiamo parlando? Sembra proprio che la conduttrice abbia ricevuto una sorpresa. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Bianca Guaccero, una sorpresa per la conduttrice nel salotto di Detto Fatto

Ebbene si, nel salotto di Detto Fatto sembra proprio che Bianca nel corso della puntata andata in onda ieri giovedì 14 ottobre abbia ricevuto una bellissima sorpresa. In studio, improvvisamente avrebbe fatto il suo ingresso una vecchia conoscenza della conduttrice. Stiamo parlando di Nicola Ventola, l’ex calciatore ma soprattutto il suo ex fidanzato. Proprio nei mesi scorsi si era parlato di un loro ritorno di fiamma, smentito da entrambi. Intanto i due erano stati paparazzati in diverse occasioni insieme e proprio per questo motivo tutti pensavano che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma. Ma come stanno davvero le cose?

Ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola?

A spiegare come stanno davvero le cose tra i due, ci ha pensato Jonathan Kashanian, il quale ne ha parlato nella sua rubrica di gossip. Proprio ieri si è parlato di ex e rapporti tra ex. Sembra che per questo motivo, Jonathan abbia invitato Nicola, l’ex fidanzato di Bianca. Nessun ritorno di fiamma, i due sembra abbiano continuato a smentire. “Da anni facciamo entrambi parte della stessa comitiva di amici, quindi siamo sempre insieme per questo, la Puglia quella è”, ha dichiarato Bianca. I due sembra che siano rimasti davvero in buoni rapporti e siano anche tanto amici, ma nulla di più. Nel corso della puntata di Detto Fatto, entrambi hanno voluto ancora una volta smentire qualsiasi relazione tra di loro.

Le parole della conduttrice e dell’ex calciatore

Poi Bianca sembra abbia speso delle bellissime parole per il suo ex fidanzato. “Io non ho mai condiviso nulla della mia vita privata in televisione, ma questa volta mi ha fatto piacere perché io reputo per me Nicola una persona importante che in qualche modo mi ha insegnato ad amare.” Questo ancora quanto aggiunto da Bianca. Ovviamente Nicola non poteva non replicare e dire “Abbiamo condiviso tante cose belle e non belle magari eravamo molto piccoli ma ci siamo ritrovati.” Johathan però sembra abbia voluto punzecchiare i suoi amici dicendo “Dicono di essere amici ma io vedo occhi a forma di cuore.”