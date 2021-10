Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Elisabetta Gregoraci “Lavora poco perchè ci sono tante brave sue colleghe, che abbia un pò di pazienza!”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci lo scorso anno è stata sicuramente al centro del gossip e sotto i riflettori anche per il fatto di aver preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello vip. All’interno della casa più spiata d’Italia ha intrapreso una relazione un po’ particolare con uno dei concorrenti, ovvero Pierpaolo Pretelli. Anche per via di questa amicizia particolare con l’ex gieffino, Elisabetta è stata spesso sotto i riflettori. Poi una volta terminata questa esperienza per lei sembrava che potessero arrivare nuove proposte di lavoro ed invece l’ex gieffina si è ritrovata senza programmi televisivi per la nuova stagione 2021/2022. Ma come avrà preso questa notizia la Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci esclusa dalla nuova stagione televisiva

La Gregoraci si è ritrovata per questa stagione 2021/2022 senza alcun programma televisivo. E’ questo sostanzialmente quanto è emerso in questi giorni. Ricordiamo che fino a poche settimane fa, è andata in onda con l’edizione 2021 di Battiti Live. È stata anche al fianco di Enrico Papi per una puntata di Scherzi a parte, ma da quel momento poi per lei pare che non si siano aperte nuove opportunità.

Sfuma la conduzione del programma Honolulu

Si era detto che Elisabetta potesse essere al timone di una nuova trasmissione di casa Mediaset e nello specifico del programma Honolulu in onda su Italia 1. Alla fine poi i vertici Mediaset pare che abbiano preferito Fatima Trotta, ovvero la conduttrice di Made in Sud. Ma per quale motivo Elisabetta Gregoracci è stata esclusa dai palinsesti 2021-2022 sia di casa Rai che di casa Mediaset? A dare una risposta su tutto ciò è stato Maurizio Costanzo il quale è intervenuto sulle pagine del settimanale Nuovo dove sappiamo che da diverso tempo cura una rubrica televisiva. Il noto giornalista ha voluto precisare che il Grande Fratello di certo non è un ufficio di collocamento e che non è assolutamente detto che perché si è stati un concorrente del reality, poi necessariamente bisogna avere un seguito in tv.

Maurizio Costanzo commenta la notizia e parla di Elisabetta

Poi il noto giornalista avrebbe anche aggiunto che secondo lui Elisabetta Gregoraci è sicuramente una showgirl che ha fatto un po’ di esperienza a Cinecittà, ma che realmente non è ancora pronta per poter affrontare e condurre un programma tutto suo. «Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…». Queste le parole di Maurizio Costanzo, ma come avrà reagito Elisabetta?